EL TRASFONDO ELECTORAL DE LA GUERRA DE PODEMOS EN LA COSTA La formación morada asegura que los portavoces de CSSP en Mijas y Benalmádena fueron expedientados hace dos semanas por cobrar retribuciones como ediles IVÁN GELIBTER Jueves, 26 octubre 2017, 00:47

Un día después de que se conociera que los portavoces de Costa del Sol Sí Puede en Mijas y Fuengirola (Francisco Martínez y Pedro Pérez) se habían querellado contra Teresa Rodríguez y Podemos Andalucía -partido al que pertenecen-, desde la formación morada anunciaron ayer a este periódico una serie de expedientes que se habrían abierto hace dos semanas a varios miembros del partido instrumental en la Costa.

En concreto, y según fuentes solventes de Podemos, se trata de 13 expedientes a personas con la doble militancia por, supuestamente, haber incumplido el código ético de la formación. Entre los afectados están el portavoz de CSSP en Mijas y presidente provincial del partido instrumental, Francisco Martínez; el portavoz en Benalmádena, Enrique García; y el secretario general en Benalmádena y exparlamentario regional, Félix Gil. Además, tanto el resto de concejales en Benalmádena como los cargos de confianza del Consistorio han sido expedientados por la formación.

Quienes de momento no tienen ningún proceso abierto son el portavoz en Fuengirola, Pedro Pérez (uno de los firmantes de la querella), y su homólogo en Torremolinos, José Piña.

Los motivos de la apertura del expediente se basan, además de supuestamente no responder ante sus círculos, en que cobran retribuciones económicas en los ayuntamientos, o bien han entrado en el equipo de gobierno sin autorización. Pese a ello, llama la atención que en el caso de Torremolinos, que también disfrutan de dedicación exclusiva, no estén en este proceso. El argumento, según estas fuentes de Podemos, es que no es lo mismo que estas dedicaciones ya existieran desde la legislatura pasada (Torremolinos), a que éstas se hayan aprobado a partir de 2015 «y con el voto favorable» de los representantes de Podemos en Costa del Sol Sí Puede. «¿Cómo van a fiscalizar a un gobierno si cobran gracias a ellos?», se preguntaron.

El proceso de alegaciones para estos expedientes concluye, según Podemos, este próximo viernes, sin que de momento se haya presentado alegación alguna. Pese a que esto podría acabar con la expulsión definitiva, el portavoz de Mijas, Francisco Martínez, aseguraba ayer que no ha recibido notificación alguna de este expediente. «No he alegado nada porque no me han mandado nada. Imagino que no se les ocurrirá echarme sin avisarme», señaló con cierta ironía. «Aquí lo que sucede es que hay una especie de CUP en Podemos Andalucía para silenciar a los moderados», afirmó.

Mientras, se acerca el 2019 con un escenario complicado para Podemos en la Costa del Sol. Si estos concejales son expulsados deberán buscar candidatos alternativos para presentarse con la marca de Pablo Iglesias. Candidatos, además, que podrían tener que enfrentarse con sus excompañeros, que no descartan hacerlo bajo las siglas de CSSP. Y ya se sabe cómo es la política en los municipios: una buena actuación en estos cuatro años puede pesar más para el votante que un partido nacional que además se encuentra en horas bajas, por lo que Podemos deberá medir bien sus próximos movimientos.