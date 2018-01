Los trabajadores de Mijas anuncian movilizaciones y denuncias por el traslado de la recaudación Los grupos de la oposición aún no se han pronunciado sobre el traslado de la recaudación. / Iván Gelibter Seis informes de diferentes áreas contradicen a los sindicatos y consideran legal la operación IVÁN GELIBTER Viernes, 19 enero 2018, 01:44

Un día después de que el Ayuntamiento de Mijas anunciara a los trabajadores (según UGT solo a los representantes de CC OO) que iba a trasladar la gestión de la recaudación municipal al Patronato de Recaudación, la reacción de los afectados ha sido furibunda, y para la semana que viene empezarán a plantear movilizaciones, e incluso amenazan con denunciar al Consistorio.

Así de tajante se mostró ayer el represente de UGT en el Ayuntamiento, Francisco Ruiz, que aseguró a SUR que no comparten en absoluto ni las formas ni el fondo de esta operación. «La mayoría de los trabajadores nos hemos enterado por el periódico. No niego que se hablara con otros sindicatos, pero desde luego no lo han hecho con nosotros ni con el resto de compañeros que no están sindicados», señaló el representante. «Además, creemos no solo que es una decisión errónea, sino que es ilegal, ya que se incumpliría el segundo punto del convenio laboral», insistió.

Por este motivo, Ruiz explicó que este próximo lunes se reunirá el comité de empresa y que empezarán a preparar las correspondientes movilizaciones para evitar este traslado al Patronato. Entre esas acciones, anuncia, está la de denunciar al Ayuntamiento. «Aún no es oficial, pero estoy seguro de que habrá un consenso entre todos porque esto es inadmisible», afirmó. En cuanto a las razones esgrimidas por el Ayuntamiento –que el servicio deja de cobrar 4 millones de euros cada año por falta de personal y que no se pueden por ley hacer nuevas contrataciones– el representante de UGT tampoco parece estar de acuerdo. «Esto es una estrategia planteada hace dos años, cuando el equipo de gobierno comenzó a desmantelar el servicio con la idea de externalizarlo», apunta. Asimismo, Ruiz duda de que no sea posible hacer más contrataciones, ya que a su juicio «hay fórmulas legales» que lo harían posible, como justificar que esa tasa de reposición es imprescindible para el funcionamiento óptimo del Consistorio.

Relaciones laborales

Pese a que los trabajadores están convencidos de la ilegalidad de esta operación, seis informes de diferentes áreas dicen lo contrario. Recursos Humanos, Intervención, Secretaría, Asesoría Jurídica, Gestión Tributaria y Secretaría confirman en sendos textos que sí es posible el traslado al Patronato, alegando que si bien el cambio de un trabajador a otra administración deber ser «voluntario», en este caso no habría un traslado como tal, ya que los sueldos, por ejemplo, los seguiría pagando el Consistorio.

Uno de los más claros al respecto es precisamente el de Recursos Humanos: «El personal que se adscriba por el Ayuntamiento a la ejecución del acuerdo de delegación sigue dependiendo en todas las materias propias de la relación profesional o laboral del Ayuntamiento de Mijas (control de presencia, nóminas, convenio colectivo, régimen disciplinario, promoción...) residiendo en el órgano delegado (en este caso el Patronato de Recaudación) solo la facultad relativa a normas de funcionamiento, tratamiento de la información y ejecución de trabajos», señala el texto.

De esta manera, añaden desde el área de Recursos Humanos que la adscripción de estos trabajadores será «meramente funcional» y que la previsión en caso de finalización de la delegación, es que el Consistorio asuma el personal que presta sus servicios en la oficina ubicada en el término municipal.

Por último, fuentes municipales insistieron una vez más en que el coste del traslado es inferior a los 4 millones de euros (y no 6,6 como dijo en un informe antiguo el tesorero municipal), y recuerdan que esa es la cantidad consignada en los presupuestos municipales.