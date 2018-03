::Torremolinos reactiva hoy el dispositivo de búsqueda de Antonio Ortega Urbano, el joven desaparecido en Torremolinos en enero. La Policía Nacional atiende así la petición de la familia, que esta semana ha hecho un nuevo llamamiento para recordar que aún no ha sido localizado y reclamar que no cesen los rastreos y la difusión de su imagen en los medios de comunicación. «Mi hijo tiene una enfermedad (una discapacidad) y su vida corre peligro. Pido a todas las personas que me puedan ayudar que difundan la foto de Antonio que hemos puesto en todos sitios y que estén atentos por si lo ven», suplica su madre entre sollozos en un vídeo colgado por la familia en redes sociales.

El puesto de mando será instalado en la explanada situada junto a la ermita de San Miguel. Antonio, de 32 años, salió de casa por última vez el 22 de enero a las once de la mañana para pasear a su perro Smoky. Desde entonces se ignora su paradero. Su perro apareció dos semanas después cerca del túnel de Churriana. Pese a las diversas batidas realizadas por los dispositivos de emergencias y cientos de voluntarios, Antonio continúa desaparecido. Salió de casa sin llaves, documentación, dinero ni abrigo y vestía un pantalón negro de chándal, una sudadera blanca con capucha roja y zapatillas azules. Tampoco llevaba consigo la medicación que necesita.

La familia lleva semanas difundiendo un cartel diferente al inicial donde Antonio aparece con barba y una imagen más próxima a la que podría tener ahora, casi dos meses después de su desaparición. Mide 180 centímetros, pesa unos 72 kilos y tiene el pelo castaño. En los diferentes dispositivos de búsqueda han intervenido activos del Grupo de Emergencias de Andalucía, la Policía Nacional y Local, Bomberos, Protección Civil, Infoca y Emergencias 112, que también han rastreado sin éxito municipios cercanos.