Torremolinos pondrá en marcha un plan de reparación de sus parques infantiles
ALBERTO GÓMEZ
Miércoles, 6 septiembre 2017, 00:33

El mal estado de varios de los parques infantiles de Torremolinos continúa siendo objeto de polémica después de que dos niñas y una madre resultaran heridas el pasado sábado tras descolgarse un columpio en La Batería. El PSOE, que gobierna en minoría desde hace más de dos años, volvió ayer a echar balones fuera y achacó el deterioro de estas instalaciones al PP, al que acusa de «falta de inversión y mantenimiento» durante sus dos décadas de mandato, hasta 2015. El Ayuntamiento anunció un plan de reparación integral de los parques infantiles municipales, una iniciativa a la que destinará «la partida económica necesaria». El acuerdo presupuestario alcanzado entre los socialistas y Costa del Sol Sí Puede (CSSP), socios de investidura pero no de gobierno, incluía un estudio de las necesidades de estos espacios públicos, que en muchos casos incumplen las normas de seguridad exigidas por ley.

Los presupuestos fueron aprobados en junio y ratificados un mes después, pero el análisis del estado de los parques infantiles aún no se ha puesto en marcha pese a que dos trabajadores municipales aseguran haber advertido a la empresa pública Samset, dependiente del Ayuntamiento y responsable del mantenimiento de las instalaciones de la localidad, del peligro de varias atracciones, entre ellas el columpio redondo, conocido como ‘olla’, que se descolgó el fin de semana y que permanece precintado por la Policía Local junto a dos camas elásticas. «Hace cuatro meses que avisamos de que los tornillos habían cogido holgura y no estaban bien apretados, pero cuando pedimos herramientas para hacer nuestro trabajo la respuesta es que no hay dinero», explican los operarios. Desde el Consistorio niegan que el responsable de Samset o el concejal de Servicios Operativos, Jesús Díaz, recibieran estos avisos.

La primera teniente de alcalde, Maribel Tocón, reconoce «la necesidad de abordar diversas actuaciones que mejoren la situación de los parques infantiles del municipio», que en varios casos presentan estructuras oxidadas, madera podrida, ausencia o deterioro de los elementos de seguridad, inestabilidad, suelo irregular o astillas. Tocón asegura que «no existe documentación que verifique que en los últimos veinte años se hayan realizado labores regulares de mantenimiento en los parques».

Labores de mantenimiento

La líder del PP, Margarita del Cid, recuerda que, en anteriores legislaturas, el parque de La Batería cerraba los lunes «para que los trabajadores realizaran labores de mantenimiento». La portavoz popular tacha de «infames» los pretextos del Gobierno local: «Son capaces de culpar a los niños con tal de no asumir su propia responsabilidad». La concejala popular Encarnación Navarro añade que el presupuesto de 2015, prorrogado el año pasado, «tenía una partida de 200.000 euros destinada a parques infantiles que el PSOE eliminó de un plumazo para desviarla a otras actuaciones que desconocemos».

El Ayuntamiento ya desmanteló en mayo los siete parques infantiles instalados en las playas de Torremolinos ante las advertencias de los trabajadores municipales, que en un informe recogieron el mal estado de sus estructuras. El Consistorio aún no tiene una fecha prevista para sustituir los parques retirados.