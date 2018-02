Torremolinos plantea crear dos accesos para atender su incremento de tráfico Los técnicos proponen crear dos accesos cerca del Palacio de Congresos y ampliar el existente. / SUR Urbanismo estima que el desarrollo de los sectores comerciales, liderado por el proyecto de Intu, provocará un aumento de 28.000 vehículos diarios ALBERTO GÓMEZ Domingo, 11 febrero 2018, 00:54

El futuro desarrollo comercial y urbanístico de Torremolinos plantea retos para los que su red de carreteras aún no está preparada. Los técnicos del Área de Urbanismo del Ayuntamiento han elevado al Ministerio de Fomento una propuesta para crear dos entradas a la localidad y ampliar uno de los accesos actuales. Este informe supone el último escollo para la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que contempla la construcción del mayor parque comercial y de ocio del Mediterráneo. Este complejo, en el que la promotora Intu prevé invertir cerca de 600 millones de euros, incrementará el tráfico en la ciudad, que ya arrastra diversos problemas por retenciones en horas punta.

El PGOU permanece desde diciembre aprobado de forma parcial, a la espera del informe favorable de Fomento. Al futuro ‘shopping resort’ de Intu se suman otros proyectos comerciales que provocarán un aumento del tráfico estimado en unos 28.000 vehículos diarios, según las previsiones que maneja Urbanismo. El Consistorio ha planteado mejorar la accesibilidad de Torremolinos a través de la conexión entre las vías A-7, AP-7 y N-340. Para ello propone la ampliación de uno a tres carriles en el acceso de la calle Costa Rica, que une la circunvalación situada a la altura del Palacio de Congresos con la N-340, y la construcción de un acceso en la calle Rocío Jurado (al este de la calle Costa Rica) y otro en el vial oeste. Ambos nuevos viales tendrán dos carriles de entrada a Torremolinos y un carril de salida.

Los técnicos estiman que aproximadamente el 55 por ciento de los vehículos que accedan a Torremolinos lo harán por la calle Costa Roca, mientras que el 20 por ciento tomará el vial oeste y el 35 por ciento restante accederá mediante la calle Rocío Jurado. Es en esta zona, al norte del Palacio de Congresos, donde será construido el complejo de Intu.

Estos accesos serán financiados por las promotoras de los proyectos comerciales, como recoge el PGOU, ya que el incremento del tráfico estará provocado por el desarrollo de sus sectores. Intu ya hizo algo similar en Zaragoza, donde costeó una amplia glorieta que conecta el cuarto cinturón de la capital aragonesa con su complejo comercial Puerto Venecia. Torremolinos registra numerosas retenciones en el ramal de salida de la A-7 y en otros puntos, especialmente en verano, de modo que las infraestructuras actuales resultan insuficientes para absorber el aumento de tráfico previsto. Los técnicos advierten de que actualmente el colapso en la entrada a Torremolinos se traslada a la circunvalación, generando retenciones en los ramales de acceso de la red principal, que al converger en un único nudo «se convierten en tráfico cautivo sin posibilidad de itinerario alternativo».

Fusión empresarial

La propuesta presentada por el Ayuntamiento de Torremolinos ya ha recibido el informe positivo «con observaciones» en Málaga y ahora se encuentra en Madrid, a la espera de que Fomento dé luz verde o no a la nueva configuración viaria. Este documento constituye el último trámite para que comiencen a funcionar las máquinas de Intu, que acaba de fusionarse con la empresa británica Hammerson, hasta ahora no de sus mayores competidores, para crear un gigante inmobiliario con activos por valor de 23.000 millones de euros. La nueva compañía fusionada continúa utilizando la marca Intu en su cartera de centros comerciales y no ha variado sus planes de negocio en Torremolinos.

En 2015, Intu compró 30 hectáreas de terreno en Torremolinos por 37,5 millones de euros a la sociedad Peel Group, uno de sus accionistas. A aquella operación le han sucedido varias adquisiciones de solares adyacentes con el objetivo de levantar un parque comercial y de ocio similar al que tiene en Zaragoza, concebido en palabras de los promotores como una pequeña ‘smart city’. El complejo alternará zonas comerciales, que ocuparán aproximadamente un tercio del parque, y espacios al aire libre con atracciones y diversos reclamos como un circo residente, una noria, un túnel de viento, una piscina de olas, una pista de esquí, una zona de escalada, un lago, una gran pantalla y un acuario, según han adelantado los promotores.