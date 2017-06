Torremolinos aprueba sus primeros presupuestos de la legislatura Las cuentas incluyen un plan de empleo local dotado con 700.000 euros y la adquisición de la Casa de María Barrabino ALBERTO GÓMEZ Viernes, 23 junio 2017, 13:34

El pleno del Ayuntamiento de Torremolinos ha aprobado esta mañana, con los votos del PSOE, Costa del Sol Sí Puede, Izquierda Unida y el concejal no adscrito, los presupuestos municipales de este año, que ascienden a más de 93 millones de euros. La abstención de Ciudadanos ha sido clave para que los socialistas, que gobiernan en minoría, hayan sacado adelante las cuentas generales después de prorrogar el documento elaborado por el PP durante casi dos años. El alcalde, José Ortiz, ha asegurado que “hemos logrado aprobar unos presupuestos fruto del consenso, el diálogo y la negociación para responder a las necesidades reales de Torremolinos”. El primer edil ha calificado de “hito” la aprobación del documento.

“Nos encontramos ante los primeros presupuestos progresistas de los últimos veinte años, y también el primero que aglutina las diferentes sensibilidades ciudadanas”, ha afirmado Ortiz. Entre las medidas incluidas en las cuentas destacan un plan de empleo local dotado con más de 700.000 euros, la peatonalización de la plaza Costa del Sol, la adquisición de la Casa de María Barrabino, la peatonalización de la plaza Costa del Sol y parte de la avenida Palma de Mallorca y la implantación de la administración electrónica. El concejal del PP Ramón del Cid ha acusado a los socialistas de “excluir” a su grupo municipal de la elaboración de las cuentas. Los populares han recibido las críticas del resto de formaciones representadas en la corporación “por tener diez concejales y no haber presentado ni una sola propuesta”. Del Cid ha recordado que la concejala de Economía, Maribel Tocón, anunció hace meses que no incluiría las enmiendas de los grupos que no votaran a favor del presupuesto.

Tras seis meses de negociaciones y otros tres meses de estudio, Tocón ha asegurado que “aprobamos unos presupuestos de consenso, responsables, legales y reales” que por primera vez reflejaran la situación económica del Ayuntamiento, con una deuda heredada de los años de gestión del PP de 197 millones de euros, de los que 87 millones estaban sin contabilizar –entre ellos la deuda con el Ayuntamiento de Málaga-, y que en el primer año de la nueva legislatura se redujo en 17 millones de euros.