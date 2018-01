Torremolinos aprueba su primera RPT y reordenará su plantilla municipal

El Ayuntamiento de Torremolinos aprobó ayer, en un pleno extraordinario, la primera Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de su historia. Este documento, consensuado con los sindicatos, servirá para reordenar la plantilla municipal del Consistorio, que cuenta con más de 900 trabajadores de los que sólo menos de cuarenta son funcionarios. El procedimiento, aprobado con los votos a favor del PSOE, que gobierna en minoría, el PP y Ciudadanos, la abstención de Costa del Sol Sí Puede y el voto en contra de Izquierda Unida, definirá el sistema de acceso y desarrollo de la carrera administrativa de los empleados públicos en la medida que determina el sistema de provisión y los requisitos específicos para el acceso a cada uno de los puestos de trabajo, según adelantó ayer la concejala de Personal, Carmen García. La RPT, respaldada por CSIF, UGT, CCOO y SIP-AN, pone fin a un vacío legal en materia de recursos humanos que se prolonga desde la constitución del Ayuntamiento en 1988 y regula los pluses de productividad, la temporalidad, la promoción interna, la cobertura de vacantes o la acumulación de funciones, entre otros aspectos relacionados con la plantilla municipal.

La concejala de Costa del Sol Sí Puede Josefina Serdio justificó la abstención de su grupo «porque no podemos apoyar un documento que no transforma la política de gestión de personal» y puso como ejemplo a la trabajadora que lleva el área socioeducativa: «Trabaja sola mediante un convenio de colaboración con una asociación y la RPT no contempla su plaza pero sí considera necesario aumentar el número de informáticos mientras externalizamos el portal de transparencia». Por su parte, desde el PP defendieron su apoyo a la RPT «por su importancia en el funcionamiento del Ayuntamiento y por la aceptación de nuestra enmienda para crear un calendario que fije la provisión de cada puesto efectivo», según el concejal popular Ramón del Cid.