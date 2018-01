Teresa Pardo: «Yo no he negociado nada del Patronato»

Después de varios meses de negociaciones entre Ciudadanos y el PSOE a nivel local con el PP de la Diputación para trasladar la recaudación al Patronato, la propuesta no ha salido adelante con el voto negativo del PP local, que además ha ninguneado la iniciativa.

Preguntada por esta cuestión, la diputada de Ciudadanos en el ente provincial y responsable de Relaciones Institucionales del partido, Teresa Pardo, rechazó valorar esta postura del PP, alegando que se trata de un «tema local». Pese a que fuentes del PSOE y de Ciudadanos confirman a este periódico que Pardo estuvo presente en las reuniones con el PP para trasladar la recaudación, ésta lo negó tajantemente. «Yo no he estado en ninguna reunión del tema del Patronato y no he negociado nada», afirmó ayer en declaraciones a SUR. Según apuntó, le consta que desde el PSOE «se estuvieron informando» sobre el tema, pero dice desconocer en qué fase se hallaba este proceso. «Si se hubiera aprobado, habría llegado a la Diputación y ya sí habría estado pendiente, mientras tanto insisto en que en Ciudadanos no nos metemos en otras administraciones», sentenció.