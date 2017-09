Suspenden el dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido en Benalmádena José Romero Benítez / SUR La familia de José Romero Benítez, de 69, no tiene noticias desde el pasado domingo 17 de septiembre RAQUEL MERINO y AGENCIAS Málaga Sábado, 23 septiembre 2017, 18:15

El operativo de búsqueda activado para localizar a un hombre de 64 años desaparecido desde el pasado domingo en Benalmádena ha sido suspendido sin resultados positivos, según ha informado hoy el servicio Emergencias 112 Andalucía.

El dispositivo, integrado por efectivos de Bomberos, Policía Nacional y Local, Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil, personal del centro coordinador 112 de Málaga, técnicos y agentes del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), ha concluido sin éxito la búsqueda.

Desde el pasado jueves, los efectivos han rastreado distintas zonas del municipio para localizar al hombre, cuyo vehículo fue localizado el día anterior en una gasolinera cercana.

José Romero Benítez, de 69 años, salió el pasado domingo 17 de septiembre por la mañana de su casa, situada en Arroyo de la Miel, y desde entonces se encuentra en paradero desconocido. La familia interpuso la correspondiente denuncia en la Comisaría de Torremolinos y, tras varios días sin saber nada de él, pide también la colaboración ciudadana para intentar localizarlo.

José Romero Benítez mide 1,80 metros, pesa unos 92 kilos y la última vez que su familia lo vio llevaba un pantalón vaquero largo, una camiseta gris de algodón y unas zapatillas de deporte también en color gris.

Según apunta la familia, el hombre toma medicación para la depresión, que no llevaba en el momento de salir de casa. Tampoco portaba la cartera. No obstante, la familia cree que sí se llevó el coche porque, tal y como consta en la denuncia, éste no se encuentra estacionado por los alrededores de su vivienda. El coche en cuestión es un Renault Clio de color rojo. La familia de José Romero Benítez ha facilitado el siguiente teléfono para cualquier información que se pueda aportar sobre su paradero: 696 522 307.