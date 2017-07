La sentencia del CIOMijas abre la puerta a los trabajadores a cobrar sus nóminas Los trabajadores llevan más de año y medio movilizándose para que les paguen los atrasos. / IG La hoja de ruta marcada por la dirección general de Formación para el Empleo sigue su curso y se esperan novedades en breve Domingo, 23 julio 2017, 02:56

36 nóminas después de cobrar la última –hace ahora casi tres años–, Juani, Elio, Manuel, Inés y Virginia, los cinco trabajadores del CIOMijas, ven un poco más cerca el dinero en sus cuentas bancarias. Después de que esta semana el Juzgado de lo Social número 6 de Málaga confirmara que el CIO es insolvente y que reclamara a los responsables subsidiarios del consorcio del CIO –Junta de Andalucía al 80 por ciento y Ayuntamiento de Mijas al 20 por ciento– el pago a una de las trabajadoras del centro de las cantidades a las que se condenó hace varios meses, esto abre la puerta a que el resto de empleados puedan cobrar todos los atrasasos que estén judicializados.

Aunque esta decisión era previsible una vez se conoció la sentencia hace unos meses, esta orden de ejecución señala que «a la mayor brevedad posible» se tienen que ingresar estas cantidades en la cuenta bancaria de la empleada. Sin embargo, la importancia de esta decisión iba mucho más allá de esta cantidad en concreto. Hace ya unas semanas el director general de Formación Profesional para el Empleo, Manuel García, anunció que si el juez decidía finalmente que se ejecute dicha sentencia, esto permitiría hacerlo extensible al resto de denuncias y sentencias recurridas de los empleados. «Esta es la percha jurídica que necesitábamos para poder hacer frente a los pagos de los trabajadores», sostuvo el responsable de Formación para el Empleo tanto a este periódico como a los empleados, a lo que añadió que una vez que el juez tomara esta decisión, y teniendo en cuenta que la Junta ya dispone del dinero, la transferencia se podría realizar «enseguida».

Decisión judicial

Sin embargo, y pese a lo tajante que fue en su momento, García, consultado el pasado viernes sobre esta misma cuestión a la luz de la decisión judicial, señaló a SUR que se encuentran «trabajando» sobre este tema, pero que no se podía adelantar nada más de momento. Segñun algunos de los trabajadores consultados, el director general de Empleo les manifestó que estaba pendiente de «una respuesta sobre una pregunta» que había realizado, y les emplazaba a que mañana lunes podría tener más noticias.

Lejos de tranquilizar a los trabajadores, este comentario no ha hecho sino plantear más dudas. Juani García, la empleada del CIO que ha ejercido de manera habitual las veces de portavoz, señala que en hace tan solo dos semanas García le dijo que en cuanto tuvieran la ejecución de sentencia «se pagaría en uno o dos días». «Ya no son dos días, el lunes hará casi una semana de la resolución judicial y todavía no tenemos fecha de cobro. Si solo faltaba este papel y ya está, ¿por qué no nos pagan de una vez?», se pregunta la trabajadora.

Tal como relata sobre su conversación con el director general, éste le habría dicho que no se iría de vacaciones «hasta que no se quede esta cuestión solucionada. «Entiendo que no lo diría con mala intención, pero yo no es que lleve tres años si vacaciones, sino que llevo todo este tiempo teniendo que pedir dinero a familiares y amigos para cualquier cosa. Yo creo que ya vale. Ya está bien de tomarnos el pelo. Se nos dijo muy claramente que con la ejecución de sentencia bastaba y parece que de momento no es así», sostiene la trabajadora del CIOMijas.

De momento, los cinco empleados van a dejar pasar unos días –hasta principios de semana– para ver si hay algún movimiento al respecto. «Si no así veremos qué hacemos, pero son tantas las promesas incumplidas que, aunque queremos creernos que esta vez es la definitiva, ya hemos dicho en varias ocasiones que hasta que no veamos el dinero en nuestra cuenta bancaria ésto no ha acabado», sentencia.