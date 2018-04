Margarita Del Cid seguirá siendo presidenta de la Mancomunidad Occidental Margarita del Cid (archivo). / SUR La secretaria del Ayuntamiento de Torremolinos considera nulo de pleno derecho el acuerdo adoptado por el pleno para su destitución al no haber sido aprobado con mayoría absoluta ALBERTO GÓMEZ Torremolinos Miércoles, 11 abril 2018, 13:25

Margarita del Cid continuará siendo presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. La secretaria del Ayuntamiento de Torremolinos ha informado de que el acuerdo adoptado por el último pleno ordinario para destituir a la líder del PP local como representante del Consistorio en la institución que preside, a raíz de una moción presentada mediante vía de urgencia por el concejal no adscrito Juan Machío, es nulo de pleno derecho. La funcionaria se apoya en la jurisprudencia existente, que sentencia que la urgencia de asuntos no incluidos en el orden del día debe ser aprobada con mayoría absoluta, una práctica que el pleno de Torremolinos ha incumplido desde comienzos de legislatura.

Los concejales pueden presentar mociones que no figuren en el orden del día siempre que su urgencia sea justificada y aprobada por el pleno. En el caso que compete a Del Cid, la urgencia de la propuesta planteada por el edil no adscrito recibió doce votos a favor (PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol Sí Puede y no adscrito) y doce votos en contra (PP y Ciudadanos). El empate fue dirimido con el voto de calidad del alcalde, José Ortiz (PSOE). La secretaria municipal, sin embargo, aclara que el voto de calidad del primer edil «no juega más que en las votaciones en las que se requiere mayoría simple para la válida adopción de acuerdos, pero no quiere decir que disponga de dos votos». Para aprobar la urgencia de la moción presentada por Machío, por lo tanto, habría sido necesaria mayoría absoluta (13 votos).

Del Cid fue destituida inicialmente tras una moción de IU sobre la que la secretaria no pone reparos. Como parte de esa misma propuesta, segundos después del cese, el grupo municipal del PP presentó a Del Cid como candidata para cubrir su propia vacante. Esta propuesta fue aprobada al producirse un cambio en el sentido del voto del concejal no adscrito. La portavoz del PP recuperaba así su condición de representante del Ayuntamiento en la Mancomunidad. La sesión plenaria continuó con normalidad hasta que, minutos después, el edil no adscrito presentó por urgencia una moción calcada a la de IU alegando que se había equivocado en la votación anterior y que el error «no me habría dejado dormir».

Ante el revuelo originado, el alcalde solicitó un receso. Durante este lapso, Machío reconoció haber recibido presiones «de ambos lados», aunque lo cierto es que el receso sirvió para que recibiera ayuda para rehacer su moción, cuyo planteamiento era erróneo; el concejal no adscrito había propuesto revocar el nombramiento de Del Cid como representante del Ayuntamiento aprobado en 2015, al inicio de la legislatura, cuando en realidad debía plantear la revocación del nombramiento aprobado minutos antes, a raíz de la moción de IU. Subsanado este error, la sesión fue reanudada y el edil presentó su propuesta de destitución mediante vía de urgencia al no formar parte del orden del día. Para que esa urgencia fuera válida habría necesitado un voto más de los recibidos.

En su informe, la secretaria municipal muestra su sorpresa por el criterio seguido por el Ayuntamiento a la hora de votar la urgencia de las mociones no incluidas en el orden del día de las sesiones plenarias. La habilitada nacional menciona otras propuestas aprobadas por vía de urgencia sin mayoría absoluta, y por lo tanto también nulas de pleno derecho, como la aprobación definitiva del presupuesto del año pasado, el único de esta legislatura, y la desestimación de las alegaciones presentadas por el PP.

Por esta última causa también han iniciado los populares un procedimiento judicial sobre el que la Fiscalía ya se ha pronunciado asegurando que el PSOE, que gobierna en minoría, vulneró los derechos fundamentales de la oposición. El fiscal considera que la comunicación a través de Whatsapp la noche anterior al pleno ordinario de un nuevo punto relativo a la aprobación definitiva del presupuesto viola el derecho del PP a ejercer un efectivo control político de la actuación del equipo de gobierno y acusa al PSOE de utilizar «de forma fraudulenta» el recurso a la urgencia «para cercenar el derecho a la información de los grupos de la oposición».

Del Cid ha convocado hoy una rueda de prensa para denunciar «el atropello cometido» contra ella en las últimas semanas, dar a conocer el contenido del informe y anunciar su inclusión en los procedimientos judiciales que ha iniciado «por la vía penal y también por la contenciosa». El PP considera que los concejales que votaron a favor de la destitución, que califica como «una moción de censura encubierta», cometieron un presunto delito de prevaricación. La propuesta de cese presentada por IU, y más tarde por el edil no adscrito, fue justificada por la participación de Del Cid como instructora en el expediente abierto hace casi una década contra una funcionaria.

Este expediente, declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha recobrado actualidad en las últimas semanas por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Málaga que condena al Ayuntamiento de Torremolinos a pagar más de 30.000 euros al considerar que el proceso interno iniciado cuando era alcalde Pedro Fernández Montes (PP) supuso una cadena de abusos y humillaciones contra la trabajadora. Del Cid siempre ha alegado que la sentencia no la nombra en ningún momento.