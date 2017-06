Sancionan al hotel Royal Al Andalus con 700.000 euros por una infracción a la Seguridad Social Acceso al hotel Al Andalus. / Alberto Gómez El establecimiento es un cuatro estrellas con casi un centenar de empleados, que mantiene una deuda con el Ayuntamiento de Torremolinos de 1,3 millones PILAR MARTÍNEZ y ALBERTO GÓMEZ Miércoles, 14 junio 2017, 16:55

El último Consejo de Ministros recoge entre sus acuerdos el de sancionar con 702.751 euros a la empresa hotelera Royal Al Andalus como consecuencia del acta de infracción en materia de Seguridad Social extendida por la Inspección Provincial de Trabajo de Málaga, según consta en el boletín de dicho Consejo de Ministros. El procedimiento elevado por la Inspección a este hotel de cuatro estrellas, ubicado en Torremolinos, se basa en el impago de las cuotas a la Seguridad Social y la retención de la aportación de los trabajadores a esta entidad sin ingresarla a la Tesorería de la Seguridad Social, según información facilitada por CC OO.

La responsable de Hostelería de este sindicato en Málaga, Dolores Villalba, recordó que el establecimiento, que cuenta con casi un centenar de empleados, ha atravesado durante los años de crisis por expedientes de suspensión de empleo y destacó que los trabajadores "han hecho grandes sacrificios para evitar su cierre", señaló. De ahí que mostró su sorpresa porque la empresa no haya llegado a un acuerdo con la Administración para el pago de las cuotas de la Seguridad Social. "Es muy grave, porque además a los empleados se les ha retenido la cuota obrera, pero la empresa luego no la abonado. Esto es lo peor", declaró, para puntualizar que no es habitual una sanción de este tipo porque lo lógico es que los empresarios pacten una forma de pago con la Seguridad Social.

Lo cierto es que este periódico ha podido saber que el hotel mantiene una deuda de 1,3 millones de euros con el Ayuntamiento de Torremolinos, al que debe esta cantidad en concepto del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y del IBI, que no ha pagado en los últimos años.

Por parte de la empresa, el abogado de la misma declinó hacer declaraciones, que postergó para lo largo de la tarde.