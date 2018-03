La reapertura del CIOMijas vuelve al debate a la espera de que la Junta ejecute las reformas

Empleo cumple con los trabajadores del CIO, que ya han cobrado los atrasos

Aunque la situación futura del CIOMijas está aún por desvelarse, el otro asunto importante del proceso que ha sufrido el enclave terminó por solucionarse en los últimos meses La Junta de Andalucía cumplió lo acordado e hizo estas pasadas Navidades efectivo el pago de las nóminas de que tenían atrasada los trabajadores (36), lo que supuso por fin acabar con el sufrimiento de cinco familias que se han visto en graves problemas para poder salir adelante en este tiempo.

La que ejerció durante varios meses como portavoz de los empleados, Juani García, confirmó entonces esta noticia a SUR, asegurando que el dinero ya estaba en sus cuentas bancarias. «Yo no sé el resto de mis compañeros, pero yo hacía muchos años que no estaba tan feliz. La situación que hemos vivido se ha acabado por fin, y ahora toca pagar al abogado, ponernos al día con las deudas –que todos las tenemos–, negociar con Hacienda para que no nos ‘crujan’ y sobre todo disfrutar estos próximos días», señaló con un evidente tono de felicidad en sus palabras.

Durante estos casi tres años y hasta el pasado mes de agosto, el consorcio que estuvo formado por la Junta de Andalucía (80%) y el Ayuntamiento de Mijas (20%) les había obligado a acudir a su puesto de trabajo, al que se limitaban a ir pero sin trabajar, ya que al estar el centro cerrado no tenían ninguna función para realizar. El proceso de liquidación del CIOMijas se dio finalmente por concluido el pasado 31 de julio y esto permitió no solo que estos cinco trabajadores del centro de formación pasaran a integrarse en el SAE, sino que desbloqueara el cobro de las 36 nóminas que se les debían desde diciembre del año 2014. A pesar de ello, aún está en los juzgados una querella presentada por los trabajadores por incumplir la normativa laboral, y sobre la que de momento no hay avances en ningún sentido.