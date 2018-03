«Quiero ser el primer alcalde que ha nacido y se ha criado en Mijas» Josele González ejerce como portavoz del PSOE y es el titular de Turismo en el Ayuntamiento. / I. G. José Antonio González, secretario general del PSOE de Mijas y teniente de alcalde IVÁN GELIBTER Jueves, 15 marzo 2018, 00:40

José Antonio González (Josele) lleva muchos años en política, pero solo dos con cargo público. A lo largo de la entrevista se expresa con sinceridad y sin meter la pata, aunque ello pueda levantar polvareda.

–¿Qué balance hace del pacto de gobierno con Ciudadanos?

–Mire, para mí el inicio de la legislatura fue fallido. De hecho, creo que somos el único municipio de toda la provincia cuya legislatura no empezó en 2015, sino que lo hizo en septiembre de 2016, porque todo lo que ha venido antes no ha tenido recorrido. Había dos partidos que estaban más interesados en echarse los trastos el uno al otro que en solucionar los problemas de los ciudadanos. Lo primero que intentamos hacer cuando entramos fue poner orden, y me parece que el balance es positivo. Y esto no lo decimos nosotros, sino la gente. En dos años hemos pasado de estar pendientes de qué dicen los líderes políticos, a valorar la gestión, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Podremos haber tenido errores, pero nos hemos dedicado a gestionar el municipio.

–¿Qué destaca en este tiempo?

–El principal acierto es haber conseguido detener la ingobernabilidad que reinaba en el municipio. Cuando llegamos a las delegaciones nos encontramos con proveedores que no habían cobrado, con expedientes que no se habían impulsado… es que no había una dirección política. Es inviable gobernar un municipio de 84.000 personas con cinco concejales, da igual cuál sea el partido. Ese fue el principal objetivo con el que entramos y lo hemos cumplido.

–Bueno, entiendo que también habrán hecho cosas mejorables...

–Siempre hay cosas que mejorar. Quizá en lo que más hemos fallado es en la comunicación. En explicar un poco mejor las decisiones y las acciones que hemos tomado, así como en el porqué de entrar en el equipo de gobierno y en qué situaciones lo hicimos. Pero al final los datos hablan, y después de casi dos años hemos conseguido aprobar los presupuestos y hemos dado estabilidad política al municipio. La gente tiene una sensación de que se responden a las necesidades, y hay una dirección política en las concejalías. Es un error no haber sabido comunicarlo bien el principio, pero al final es una acierto porque los ciudadanos sienten que toda esa dirección sí existe ahora.

–Algunos les critican que las acciones de gobierno van más despacio ahora que en la anterior legislatura...

–Las cosas cuando se hacen bien tardan más. Mi madre siempre me ha dicho: despacito y con buena letra. En la legislatura anterior no había buena letra, y ahí están; la gestión del anterior equipo de gobierno está judicializada por varios temas. Nosotros lo que pretendemos es solucionar los problemas de los vecinos, pero no creemos que éstos se tengan que arreglar de cualquier manera, porque lo que es una solución hoy se convierten un problema nuevo mañana. Pero si tenemos la capacidad de respuesta, respondemos. Eso sí, es más fácil descolgar el teléfono y llamar a un empresario amigo para que te haga las cosas.

El recién elegido líder de los socialistas mijeños anuncia que optará ala Alcaldía en las elecciones de 2019 y hace balance del pacto

«A día de hoy no hay motivo para romper el pacto;mañana puede ocurrir otra cosa»

–Se habla mucho del deporte en estos días. ¿Puede usted aclarar si el servicio es municipal o privado?

–El deporte lleva privatizado mucho tiempo. Hay entidades privadas, sin ánimo de lucro, que han estado gestionando el deporte. Alguien entiende que esas subvenciones eran una prestación de servicio y por tanto hemos tenido que había que cambiar el modelo. No se trata de privatizarlo, sino de poner orden y garantizar los puestos de trabajo de los trabajadores –que se han subrogado todos– y por supuesto de garantizar el servicio deportivo en el municipio.

–Usted es el edil de Turismo. Ahora han firmado el pacto contra la estacionalidad. ¿Barajan algún tipo de exención fiscal?

–Para hablar de exenciones fiscales aún es pronto, aunque me parece interesante.

–Acaba de ser elegido secretario general del PSOE. ¿Se va a presentar a la Alcaldía?

–Yo me voy a presentar a las primarias. Nosotros somos un partido que tiene unos procedimientos, y los candidatos se eligen a través de primarias, aunque hay otros que lo eligen a dedo. Lo que puedo decir ahora es que voy a optar a ser candidato a la Alcaldía de Mijas.

«Somos el único municipio de la provincia cuya legislatura no empezó hasta el año 2016»

«El deporte en Mijas lleva privatizado mucho tiempo, y este nuevo modelo garantiza los empleos»

–Lo tiene usted claro.

–Es que me lo piden militantes y vecinos. Cuando me presenté a secretario general me lo pedían militantes y vecinos. Y ahora que estamos en otro contexto en el que ha habido un relevo político del partido, una nueva generación y un tiempo nuevo que se abierto la agrupación, lo quiero trasladar al Ayuntamiento. Quiero ser el primer alcalde de Mijas que ha nacido y se ha criado aquí, porque hasta ahora no ha ocurrido. Represento en cierta forma esa generación de jóvenes que hemos crecido en Mijas, y eso sería una gran ilusión.

–¿Qué cosas hubiera hecho el PSOE de una manera diferente si estuvieran gobernando en solitario?

–Si hubiera dependido de nosotros habríamos dejado más claro nuestra oposición a la Ciudad del Motor, por ejemplo. Además, creemos que en la situación del deporte –que en ningún caso es culpa de Ciudadanos– ha faltado comunicación, y eso lo ha aprovechado el PP. Eso sí, hay que agradecer a los ediles de Cs su colaboración en nuestras áreas y viceversa.

–¿Garantiza usted que el pacto no se romperá antes de las elecciones?

–A día de hoy no hay ningún motivo de peso para que el pacto se rompa. Mañana puede ocurrir cualquier cosa.

–Por último, le quiero preguntar por su opinión respecto a que el PP haya confiado de nuevo en Nozal pese a sus cuatro investigaciones.

–La verdad es que me alegro de que el candidato sea Nozal. Cuando en 2019 yo sea alcalde, no quiero que la excusa sea que él no fue candidato.