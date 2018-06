«No se puede vivir aguantando esto» Una de las últimas intervenciones de la Policía Local en el parque Bernabé Tierno. / I. G. Los vecinos del parque Bernabé Tierno, en Fuengirola, exigen soluciones a las situaciones de inseguridad que sufren en este entorno IVÁN GELIBTER Viernes, 8 junio 2018, 00:50

Los vecinos del entorno del parque Bernabé Tierno de Fuengirola han estallado. La situación de inseguridad a la que se enfrentan a diario desde hace años se ha recrudecido en los últimos meses y exigen algún tipo de solución desde el ámbito político.

Desde hace tiempo, en este parque se reúnen un grupo de personas que va variando, pero que en esencia realizan las mismas prácticas, todas relacionadas con la insalubridad, el consumo del alcohol y de drogas, o las peleas, entre otras cosas. No en vano, es habitual que la Policía Local o los servicios sanitarios acuden varias veces a la semana sin que eso provoque que se marchen del lugar.

Jesús, uno de estos vecinos afectados, lo explica de una forma clara. «No se puede vivir aguantando esto. Ya no es que hayamos perdido el uso y disfrute del parque para nuestros niños, sino que tenemos miedo. Muy loco tendría que estar para dejar a mi hija bajar allí», afirma enfadado. «Después de mucho tiempo ya hemos conseguido adivinar cuál es el perfil de personas», añade. «No son indigente, sino personas del norte de Europa –especialmente nórdicos– que tienen dinero y vienen aquí a vivir así por elección, porque se les ha ofrecido ayuda de los servicios sociales y no las quieren», relata.

Las situaciones a las que se enfrentan comienzan desde primeras horas del día. «Suele ser un grupo único aunque a veces hay varios. Están todo el día bebiendo y drogándose, lo que termina desembocando en peleas», cuenta este vecino. Dada la situación, los residentes en la zona han abierto una página en Facebook ( 'Vecinos Fuengirola Ramonycajal arroyoreal') donde casi a diario cuelgan fotos o vídeos de peleas, gritos, detenciones o atenciones médicas para demostrar lo que está sucediendo, al tiempo que exigen algún tipo de soluciones políticas.

«Sabemos que es complicado que el Ayuntamiento pueda actuar en este caso, porque al fin y al cabo una persona puede quedarse donde quiera. Pero también habría soluciones alternativas para hacer que se vayan ellos», afirma.

Insalubridad

Las peleas y la inseguridad no es el único problema al que se enfrentan estos vecinos. Este grupo de personas que se reúnen a diario en el parque Bernabé Tierno traen consigo, según los vecinos, un importante problema de insalubridad. «Ya no es solo la evidente falta de higiene de estas personas, sino que todos ellos traen sus perros que no parecen estar ni vacunados, y que hacen sus necesidades en el parque», cuenta este vecino.

Según explicó, hace unas semanas una menor tuvo que ser ingresada a causa de una infección que, según los informes médicos, se transmite a través de los perros. «No podemos asegurar al cien por cien que la pillara por estar ahí, pero mi suegra también tuvo pulgas al estar un rato en el parque el verano pasado», sentencia.