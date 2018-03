«El proyecto comercial de Isco dará viabilidad a la economía de Arroyo de la Miel» González, frente a la sede de la ACEB. : / Alberto Gómez Rosa María González, presidenta de la Asociación de Comerciantes, reclama más plazas de aparcamiento y mayor celeridad en los trámites para abrir negocios ALBERTO GÓMEZ Domingo, 25 marzo 2018, 01:17

La presidenta de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena (ACEB), Rosa María González, muestra el apoyo del sector privado al proyecto de Isco en Arroyo de la Miel, donde planea abrir un mercado gourmet y un centro comercial, y pide a los negocios que refuercen su apuesta por las nuevas tecnologías para ganar competitividad y clientes. González también reclama al Ayuntamiento mayor celeridad en los trámites para la apertura de establecimientos y una política eficaz contra la venta ambulante.

–¿Qué le parece el proyecto comercial planteado por Isco?

–Me parece genial. Arroyo de la Miel pasará a tener una oferta similar a la del centro de Fuengirola, que tiene un conglomerado de restaurantes y tiendas que registran mucha afluencia de público. Es un proyecto que atraerá marcas importantes y podrá competir con el futuro parque comercial y de ocio de Torremolinos. Ahora hay que solucionar el problema de falta de aparcamientos, pero el proyecto de Isco será fabuloso y dará viabilidad a la economía de la zona.

–¿Cree que las 800 plazas del parking de Pueblosol serán suficientes para atender la demanda?

–Entre las plazas disponibles en Pueblosol y las avenidas de Arroyo de la Miel creo que habría una oferta de aparcamientos suficiente, pero hace falta que se abra Pueblosol.

–Ese parking tuvo que cerrar el año pasado. ¿A qué achaca su fracaso?

–A los precios, era carísimo. Costaba lo mismo que aparcar en la plaza de la Marina. No tenía sentido.

–Aparcar en Benalmádena es misión casi imposible.

–La explanada de Tívoli casi siempre está llena. En la Costa ahora hay plazas libres, pero en verano está totalmente saturada. Y en Arroyo de la Miel faltan aparcamientos también. El Ayuntamiento debería hacer algo, incentivar que vengan empresas interesadas de alguna manera. Y mejorar el transporte público, porque ahora es un chiste. Nunca se sabe cuándo vienen los autobuses.

–¿Cómo valora la situación comercial de Benalmádena?

–Hay falta de oferta y la gente se va a Fuengirola, Torremolinos o Málaga. No hay superficie ni locales comerciales con los tamaños que requieren las grandes firmas, pero parece que en el edificio San Juan, donde Isco prevé construir, van a instalarse algunas marcas importantes.

–La venta ambulante suele ser uno de los grandes problemas del tejido comercial en los municipios costeros. El verano pasado hubo varios incidentes.

–El año pasado fue un desastre. Hemos pedido una reunión el comisario de la Policía Nacional, el jefe de la Policía Local y los concejales de Seguridad de Benalmádena y Torremolinos para que las acciones sean conjuntas. Hay que empezar a trabajar ya. Les hemos trasladado la necesidad de trazar un plan para que no ocurra lo mismo que el año pasado, porque no queremos espectáculos en la calle con los policías corriendo detrás de los vendedores ambulantes. No es la imagen que queremos dar. Es un tema sensible, pero sobre todo queremos evitar la confrontación. Personalmente he contactado con el colectivo senegalés, que está esperando alternativas. Son gente razonable, quizá podría habilitarse una zona donde pudieran instalar un mercadillo a través de una cooperativa. Ya en su día organizamos una reunión con el Centro Andaluz de Emprendimiento, y creo que están por la labor.

–¿Qué impacto ha tenido la declaración del centro comercial abierto por parte de la Junta?

–Un impacto positivo, pero ahora hay que poner en marcha varias iniciativas relacionadas con las subvenciones. Estamos preparando una campaña informativa para que los empresarios sepan en qué consiste la declaración del centro comercial abierto y cómo pueden beneficiarse.

–¿Cómo va la celeridad de las tramitaciones municipales?

–El Ayuntamiento tiene que facilitar el papeleo para la apertura de negocios, además de mejorar las señales y lanzar incentivos empresariales. Hay que poner las cosas fáciles, dotar de aparcamientos para que la gente pueda venir y consumir… Hay muchas medidas posibles para generar negocio que no están llevándose a cabo. En Benalmádena vas a hacer alguna gestión al Ayuntamiento y te aburres. Es lento todo.