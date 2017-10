Clase de Historia a través de un grupo de WhatsApp: así enseña un profesor de Mijas Juan Naranjo, un docente de 34 años del IES Las Lagunas de Mijas, se ha hecho viral por su peculiar método para repasar con sus alumnos de 2º de la ESO el medievo español ALMUDENA NOGUÉS Málaga Lunes, 16 octubre 2017, 13:59

'Península Ibérica: Alta Edad Media'. Tener un grupo de Whatsapp con este nombre en el móvil no es muy común. Menos aún que este sea el primer mensaje de la charla: "Dios mío, los bárbaros no nos dejan en paz. Este 'grupo' es demasiado grande, va a haber que dividirlo en dos" escribe Imperio romano. Tan insólito como el origen de esta conversación: nada menos que una actividad de unos escolares de 2º de la ESO. Del instituto Las Lagunas de Mijas, para más señas. La idea partió de Juan Naranjo, profesor de Historia del centro. Tras cuatro semanas impartiendo en clase esta etapa tan turbulenta, este docente malagueño -de 34 años- pensó que la mejor manera de repasar lo aprendido y asentar conocimientos era traduciendo el medievo español a un lenguaje con el que sus alumnos estuvieran familiarizados. Y nada mejor que un grupo de WhatsApp.

"La Edad Media es muy difícil de estudiar incluso para los adultos. Fue una época muy conflictiva y con mucho movimiento. Te puedes aprender los pueblos, pero las relaciones entre ellos cuestan. Este grupo pretendía ser eso, un resumen sencillo", explica Naranjo, conocido en su entorno más cercano como 'Juanito Libritos' por su amor a la literatura. Así, de hecho se denomina su canal de YouTube -que suma 1.600 suscriptores- y su perfil de Twitter. El mismo que le ha convertido en una "celebridad global", como él mismo bromea. Y todo a raíz de un tuit. Lo lanzó el pasado viernes. A la hora del recreo. "Y fue una bomba". "Decidí subir unos pantallazos de la actividad de repaso con mis chicos, pero pensé que le gustaría a Natalia y a tres amigos más. Contra todo pronóstico, en tres minutos se había hecho viral", relata este docente, abrumado por la repercusión que ha tenido su iniciativa.

En apenas tres días, su publicación acumula casi 15.000 retuits, 22.300 likes y 326 comentarios. Muchos de ellos de otros profesores que aplauden su idea e incluso se muestran decididos a copiarla en sus aulas, algo que entusiasma al malagueño ."Me parece una cosa asombrosa que un asunto educativo, un mero trabajo de clase de unos niños investigando y aprendiendo, se haya puesto de moda en Internet. Cuando en el recreo subí los pantallazos fue una explosión. Tuve que poner el telefono en modo avión porque me quedaban tres horas de clase y no paraba de recibir mensajes en Twitter", sostiene.

Pero, ¿cómo se ha trasladado la lección sobre la alta Edad Media -es decir, del siglo V al XI- a la aplicación de mensajería instantánea? El propio 'Juanito Libritos' asegura que no fue fácil. Para empezar tenía que coordinar a sus 25 alumnos -de 13 años- hacer un guión y orquestar la puesta en escena. Para ello se organizaron en ocho grupos, cada uno de los cuales asumió el rol de una civilización. "Hablando en clase de lo turbulenta que había sido esa época se nos ocurrió la idea de que era como un grupo de Whatsapp. De este modo, cada reino nuevo que llegaba, cada invasión nueva, acordábamos nuevos adminsitradores del grupo para echar a los anteriores", detalla el docente. Y continúa: "Lo preparamos durante varias clases. Al principio hubo bastantes errores, tuvimos que empezar de nuevo... Cada alumno presentó su propuesta de guión, las pusimos en común y nos quedamos con las frases mas representativas que ese reino podría haber dicho en ese ficticio campo de batalla. Una coordinadora fue guiando la conversación avisando a cada grupo de cuándo tenía que escribir y sobre los participantes fue sencillo porque a muchos de los niños ya los tenía en contactos de Whatsapp de modo que solo tuve que cambiar su nombre del tipo 'María Martínez por 'Los visigodos'", agrega.

«Un docente nunca puede estar desconectado de lo que opinan, viven y sienten sus alumnos. Por ello siempre trato de estar al día de sus intereses e inquietudes» Juan Naranjo. Docente de 2º de eso

Si embargo, recalca que tanto esfuerzo ha merecido la pena. "Se lo han pasado genial y, además, lo han aprendido de maravilla", asevera Naranjo, quien defiende que conectar con el alumnado -con sus gustos y con sus lenguajes- es clave para que la enseñanza cale. "En un mundo lleno de estímulos, debemos hacer lo posible para que nuestras materias sean atractivas y para que los adolescentes se enfrenten al aprendizaje con una mejor predisposición. Es por ello por lo que desde nuestro centro nos embarcamos en proyectos que tratan de mezclar las nuevas tecnologías, las estrategias propias de los juegos y los intereses de nuestro alumnado". Y prosigue: "Un docente nunca puede estar desconectado de lo que opinan, viven y sienten sus alumnos. Por ello siempre trato de estar al día de sus intereses e inquietudes; de sus gustos y aficiones; de sus fortalezas y debilidades. Ello me sirve para intuir por dónde puedo 'atacarles' para enseñarles los contenidos y competencias que tengo que desarrollar en ellos", argumenta.

Pese al buen recibimiento de su proyecto, hay quien le critica en Twitter pensando que ese grupo de Whatsapp ha sido la lección en sí. "Hay que aclarar que esto ha sido una actividad final de repaso a unos contenidos que han estudiado rigurosa y concienzudamente durante 4 semanas en clase. Aprender y divertirse hablando de la Edad Media no es fácil y estoy muy orgulloso de los niños por implicarse tanto en esta 'marcianada' que no sabiamos cómo iba a salir", concluye.

Cara al futuro -y a la vista de los resultados- este profesor de Mijas ya planea usar el grupo de Whatsapp para reforzar otro tipo de contenidos con sus alumnos de cuarto de ESO. "Da muchísimo juego y con personajes como Carlos III o Felipe V se le puede sacar muchísimo jugo", alega. El grupo, pues, continuará...

EN 2ºESO HEMOS CONVERTIDO LA ALTA EDAD MEDIA EN UNA PELEA EN UN GRUPO DE WHATSAPP. pic.twitter.com/AFPiLvWj7H — JuanitoLibritos📚🌈 (@JuanitoLibritos) 13 de octubre de 2017

"Me pedíais detalles, así que he hecho este vídeo donde lo cuento TODO ¡disfrutadlo!", afirma el docente en esta grabación subida a su canal de YouTube: