Polémica en el pleno entre los portavoces del PSOE y CSSP a causa del CIOMijas I Viernes, 28 julio 2017, 00:03

gelibter. El comienzo de la segunda mitad de legislatura en Mijas no parece haber calmado los ánimos de una corporación dividida, sino todo lo contrario. Además, y por primera vez en muchos meses, el Partido Popular de Nozal no ha estado en medio de la polémica, sino que ésta estuvo ayer protagonizada por el portavoz de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), Francisco Martínez; y su homóloga en el PSOE y teniente de alcalde de la localidad, Fuensanta Lima, a cuenta de los trabajadores del CIOMijas, que acumulan 36 nóminas impagadas. La trifulca, como es habitual en los plenos de Mijas, sucedió en el punto de ruegos y preguntas. Entre otras cuestiones, Martínez volvió a poner sobre la mesa algunas cuestiones relacionadas con el CIO; entre ellas la actitud «amenazante» de la nueva liquidadora, o la petición expresa a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de que haga efectivo «de una vez» el pago de los atrasos.

En el turno de réplica, Lima ha dado su versión de los hechos y ha pedido mesura, aunque no prestaba atención a lo que posteriormente iba a ser motivo de disputa. Durante este turno, Francisco Martínez ha sacado un cartel en el que se podía leer: «Susana Díaz, paga ya. SOS CIOMijas». A la salida del pleno, ambos ediles han mantenido una tensa conversación, de la que cada uno ha dado una versión bien distinta.

Según Lima, está en total desacuerdo ante este tipo de «actitudes irrespetuosas» con el turno de palabra de cualquier miembro de la corporación municipal, «y por ende la falta de respecto hacia los vecinos y vecinas del municipio y ante el buen funcionamiento del pleno», explicó la edil. Tal como señaló la primera teniente de alcalde, la disposición del pleno hace que el edil de CSSP se sitúe justo detrás de la ella, «lo que ha facilitado al concejal de este partido mostrar carteles con sendos mensajes en referencia al CIO Mijas».

«Falta de seriedad»

Un hecho que denuncia la edil ya que considera «inapropiado» que no se respete el turno de palabra «y máxime que se muestren este tipo de carteles, cada uno es libre de expresar lo que quiera pero debemos ser respetuosos con las intervenciones de los demás, por lo que le he mostrado mi desacuerdo a la salida del pleno, momento en que me he enterado de lo sucedido», sostuvo.

Además, Fuensanta Lima mostró su «asombro» ante la «falta de seriedad cuando estamos hablando de un tema tan delicado y en el que están implicados trabajadores que llevan varios años sin cobrar. En política no todo vale, y ya es hora de que algunos empiecen a sumar esfuerzos y dejen de intentar sacar rendimiento político de cuestiones tan serias como las del CIOMijas», sentenció.

Por su parte, Francisco Martínez señaló a SUR que en una ataque «dictatorial y absolutista», al terminar el pleno Fuensanta Lima le habría dicho: «que sea la última vez que sacas cartelitos mientras estoy hablando. La próxima vez que quieras hacer eso, te vas fuera de aquí». «Si tanto le molesta que critiquemos a personas de la Junta que usan la mentira como excusa para reírse de Mijas es que a lo mejor sus intereses son, por este orden, la Junta de Andalucía, el PSOE y después ella sólo sabrá», afirmó Martínez, que les recordó que no gobiernan con mayoría absoluta.