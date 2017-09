El pleno rechaza debatir una propuesta para eliminar las dedicaciones de los ediles

El pleno ordinario de Mijas celebrado ayer rechazó debatir en las cuestiones de urgencia una iniciativa presentada por el PP para anular las dedicaciones exclusivas que cobran los concejales en la oposición.

Tal como explicó el portavoz popular, Mario Bravo, de las tres dedicaciones aprobadas en junio de 2016 (CSSP, PP y edil no adscrita), solo la está cobrando el concejal de Costa del Sol Sí Puede, Francisco Martínez.

Sin embargo, los populares se quedaron solos a la hora de votar la urgencia de esta moción, por lo que no llegó a ser debatida. Pese a ello, y durante las consideraciones previas, Martínez sacó a relucir que precisamente esta dedicación ha sido denunciada por el PP en los tribunales. No en vano, esta era una de las cuestiones que salieron a relucir en las conversaciones publicadas en exclusiva por SUR en el marco del llamado 'caso Mijas', cuando según el edil de CSSP, desde el PP llegaron a ofrecerle a un puesto de trabajo a cambio de firmar una moción de censura. «La segunda parte del 'ofrecimiento' pasaba por no denunciarme por esta cuestión, aunque finalmente sí lo hicieron debido a que no firmé la moción de censura», explicó a SUR.

Bravo insistió en separar la cuestión política de la judicial, aunque deslizó que este retribución de 42.000 al año era una forma de mantener lo que llaman como «tripartito». Al respecto, el alcalde, Juan Carlos Maldonado, enumeró las decenas de ocasiones en las que el concejal de CSSP ha votado contra iniciativas del equipo de gobierno.