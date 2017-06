150 personas exigen a Susana Díaz que pague «de una vez» a los empleados del CIO Imagen de la manifestación. / Iván Gelibter Familiares, amigos, políticos y trabajadores de La Cónsula echan en cara la Junta de Andalucía las 35 nóminas pendientes a los empleados IVÁN GELIBTER Lunes, 19 junio 2017, 21:41

Los cinco trabajadores del CIOMijas a los que se les adeuda ya 35 nóminas están hartos. Dos años y medio después de que cobraran su último sueldo, aseguran estar «cansados» de promesas que no terminan de materializarse, por lo que este lunes han convocado una manifestación a las puertas del centro formativo, que se encuentra cerrado y cuyas instalaciones están en un estado más que lamentable.

Unas 150 personas entre amigos, familiares, trabajadores de La Cónsula y representantes políticos, se han concentrado para marchar hasta un chiringuito de La Cala de Mijas, en el que organizaron una paella benéfica, y que ha servido para recordarles a los representantes del ente regional cuál es su situación tras acumular estos impagos.

«Susana, paga ya»; «Susana Díaz, ponte ya al día»; o «Susana no nos deja ni hacernos unas lentejas» han sido algunos de los cánticos que se han podido escuchar al paso de la manifestación. Juani, una de las trabajadoras y que ha estado ejerciendo las veces de portavoz ante los medios, señalaba además que no termina de fiarse de las últimas informaciones que aseguran que podrían cobrar los sueldos atrasados antes de que termine el mes de junio gracias a una «percha jurídica» relacionada con una sentencia del TSJA que obligaría a Empleo a hacer frente a los pagos de forma subsidiaria. «Parece que últimamente se han puesto un poco las pilas, pero hasta que no veamos el dinero en la cuenta, no nos lo creeremos. Nos han engañado muchas veces», sostiene.

Por otra parte, tanto Costa del Sol Sí Puede como Podemos –que han sido los partidos más activos en la reivindicación de los empleados en estos últimos meses–, han vuelto a exigir una solución. Su portavoz y edil en Mijas, Francisco Martínez, ha apuntado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, «no paga porque no quiere», y ha vuelto a repetir, como ya hiciera en ocasiones anteriores, que ampliarán la querella de los empleados contra el delegado de Empleo en Málaga, Mariano Ruiz; y el director general de la Formación para el Empleo, Manuel García, «para que afecte a los consejeros y a la propia Díaz».

Además, la teniente de alcalde de Mijas y portavoz del PSOE, Fuensanta Lima, también ha estado presente, aunque rehusó hacer declaraciones sobre esta cuestión. Por último, a este acto acudió la edil de Ciudadanos, María del Carmen Carmona, y su compañera diputada, Irene Rivera. Por parte del Partido Popular hizo acto de presencia la concejala Carmen Márquez.

Los trabajadores se encuentran estos días pendientes de que el juzgado ordene a la Junta de Andalucía que se haga cargo de manera subsidiaria del pago de los sueldos atrasados, aunque desde hace aproximadamente tres semanas los empleados han sido eximidos de ir a su puesto de trabajo, ya que la situación del centro formativo en materia de higiene y sobre todo de seguridad –tras varios asaltos por parte de desconocidos– no lo permite.