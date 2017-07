Un peluquero de Fuengirola gana un premio nacional de talentos

Óscar Coello ha expuesto su premio justo a la entrada de su salón de peluquería y maquillaje. / Iván Gelibter

Óscar Coello, propietario del salón CoelloCasado, vence a casi medio centenar de aspirantes en el certamen ‘What´s Next Challenge’

Óscar Coello no es ni mucho menos un principiante de la peluquería. Formado en Londres –donde vivió varios años– es dueño junto a un socio del salón Coello Casado Make Up and Hair, un establecimiento de Fuengirola con un enorme trasiego de clientes a diario. Sin embargo, la semana pasada Coello se alzó con con uno de los dos premios del concurso nacional de nuevos talentos que organiza la marca Sebastian Professional, lo que le permitirá pasar a formar parte del equipo artístico nacional de la marca durante un año. «Nuestro salón está enfocado directamente a la moda. Aquí uno no solamente se corta el pelo, sino que es un tratamiento integral», señala, a lo que añade: «Eso es justamente lo que haré durante los próximos doce meses, que es lo que realmente me gusta».

Para poder ganar esta edición del concurso –al que es la primera vez que se presenta– se ha impuesto al casi medio centenar de profesionales de todos los puntos de España que han participado, de entre los que solo se seleccionaron diez para la gran final, que estaba inspirada en la colección ‘Eclectic’, que combina el trabajo del cabello con elementos metálicos.

Un concurso «espectacular»

La final tuvo lugar en Madrid, en un evento en el que se dieron cita los diez finalistas del concurso y al que asistieron más de trescientos peluqueros de toda España. El jurado conformado por el equipo artístico de Sebastian analizó cada trabajo al detalle para dictaminar los dos ganadores. Lourdes Marroquí, directora de la sección Educación de Sebastian Professional, calificó esta edición del concurso como «espectacular», y tras un breve desfile, se procedió a la entrega de premios, que compartió Oscar Coello con José Luis Cánovas, un compañero murciano.

Coello, natural de Rota (Cádiz) y residente en Fuengirola desde hace más de una década, señaló a SUR que recibir el premio es un «sueño hecho realidad. Animo a todos los peluqueros a participar en próximas ediciones; es una experiencia muy recomendable, de las mejores cosas que he vivido en toda mi trayectoria profesional», sostuvo.

En cuanto a la trascendencia de este galardón para su trabajo más allá de las colaboraciones que hará durante un año en desfiles y otros eventos, Coello espera que la publicidad que se le está dando llame a nuevos clientes. «Llevamos poco más de un año con el salón y pese a tener alto número de clientes, estamos seguros que esto supondrá un espaldarazo a nuestro trabajo», sentenció.