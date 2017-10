Padres de alumnos de Benalmádena se movilizan ante la falta de profesores de Matemáticas

Educación convoca un acto público para asignar sustituciones

Francisco Gutiérrez

La Consejería de Educación está convocando, vía SMS, a los candidatos a sustituciones de interinidad de las bolsas de trabajo de Física y Química (bilingüe y no bilingüe), Matemáticas, Informática y Tecnología a un acto público en Sevilla, mañana miércoles, para intentar cubrir algunas de estas vacantes de la manera más rápida posible. Esta semana pasada se han abierto bolsas restringidas y extraordinarias para varias especialidades, pero en el caso de las citadas no hay personal en las bolsas, y se acumulan ya más de un centenar de vacantes en toda Andalucía.

Podrán participar en el acto público, previsto en el salón de actos del Centro de Profesores de Sevilla, los integrantes de las bolsas de interinos y aspirantes de interinidad de la comunidad autónoma que lo deseen, siempre que no estén prestando servicios y cumplan los requisitos de titulación exigidos en la convocatoria restringida de bolsas publicada en el BOJA del pasado 9 de octubre. La Consejería citará a través de SMS al personal integrante de las bolsas que no está prestando servicios actualmente y del que tiene constancia que posee alguna de las titulaciones exigidas. No obstante, en el citado acto podrán participar también todos los integrantes de las bolsas que no hayan sido citados por la Consejería porque a esta no le conste la posesión de la titulación o por cualquier otro motivo de carácter técnico.