«No nos oponemos al proyecto de la Ciudad del Motor, sino a su ubicación» Sepúlveda regenta un popular restaurante de La Cala de Mijas. / I. G. Francisco Sepúlveda Presidente AA. VV. La Cala. El dirigente vecinal echa en cara al alcalde que le pidiera que sondeara a los vecinos cuando pensaba realizar otro tipo de consulta IVÁN GELIBTER Domingo, 18 junio 2017, 00:40

El empresario de la hostelería Francisco Sepúlveda lleva casi una década como presidente de la Asociación de Vecinos de La Cala de Mijas. Tras sondear a los vecinos por el proyecto de la Ciudad del Motor y obtener un «no masivo», el dirigente ciudadano rechaza de plano el uso de una parcela para el proyecto que promueve el Ayuntamiento de la localidad.

–¿Por qué se opone al proyecto de la Ciudad del Motor?

–Porque es una parcela pública de equipamientos. Esto quiere decir que es para hacer colegios, hospitales, guarderías y todos aquellos servicios que necesitan los ciudadanos. No vamos a aceptar que se le dé a un privado para que especule y haga negocio.

–Entonces, la cuestión de todo esto es la parcela...

–Exacto. No nos oponemos a la Ciudad del Motor, sino a su ubicación. Pero vamos, que esto no es el Ascari de Ronda, esto es un karting grande. Pero se tiene que poner en un sitio adecuado. Es una cosa molesta y ruidosa que se puede poner donde no viva gente.

–Usted realizó una consulta entre los vecinos. ¿Fue un encargo del alcalde?

–El alcalde se reúne conmigo y me habla de una serie de proyectos para La Cala. Me dijo que sondeara a la gente a ver qué le parecía. Yo lo hago, y eso con el trabajo que ello conllevó durante 15 días... Si él pensaba consultar a todo el municipio, como parece ser, no me tendría que haber dicho nada.

–¿Cómo fue el resultado del sondeo?

–Uno ‘no’ masivo al proyecto. Pero presuntamente la intención es hacerlo. Aquí hay dos varas de medir: una, ponerse de parte del interés social del pueblo; y otra buscar las triquiñuelas necesarias para hacer lo que realmente quieren. Los políticos actúan así. Y ellos quieren hacer el proyecto. En una balanza, debo decir que el Ayuntamiento está por el proyecto, no por dejar el terreno para el pueblo. Porque ellos se van dentro de cuatro años y nosotros aquí nos quedamos con lo que nos quedamos. A ellos les da igual.

«Se le mandará a su casa»

–Dicen desde el Ayuntamiento que en caso de no seguir adelante con la Ciudad del Motor, se enfrentarían a indemnizaciones millonarias. ¿Qué opina?

–Como se dice por ahí: ‘bla, bla, bla’. Palabrería. A mí no me han enseñado ningún documento que diga eso. Además, por otro lado me dicen que eso directamente no es real. También se dice que no cuentan con los informes favorables de Medio Ambiente.

–El exalcalde, Ángel Nozal, votó que ‘no’ al proyecto en la consulta que usted realizó, pero sin embargo el proyecto nace bajo su mandato. ¿Qué valoración hace usted de esto?

–Nosotros nos pronunciamos políticamente. El anterior alcalde... si este proyecto es suyo y ahora vota que no, es una incongruencia; algo anormal. Pero no entro más a valorar. Pero se ve que lo hizo mal y por eso no ganó las elecciones. Para eso está el de ahora, para solucionar los problemas que dejaron y los nuevos. Y si en 2019 vemos que no ha solucionado los problemas, pues se le mandará a su casa. Esto es así.