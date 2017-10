Nozal pide el sobreseimiento de la causa tras declarar como investigado en el ‘caso Mijas’ Nozal, junto a otros ediles y miembros del PP de Mijas, a la salida del juzgado. / SUR El edil de CSSP, llamado como testigo, aseguró que la estrategia del abogado del exalcalde se basaba es una supuesta «inquina» al PP de Mijas IVÁN GELIBTER Martes, 24 octubre 2017, 01:14

El excalde de Mijas y líder local del PP, Ángel Nozal, declaró ayer en calidad de investigado por un presunto delito de cohecho por el ‘caso Mijas’, que hace referencia a una información publicada en exclusiva por este periódico sobre un supuesto intento de compra a un concejal de Costa del Sol Sí Puede a cambio de una moción de censura.

La declaración –a la que SUR ha tenido acceso– fue corta, y en ella no estuvo presente la fiscal del caso, ya que según fuentes consultadas tenía varios juicios y declaraciones de manera simultánea. En cuanto a su defensa, Nozal derivó en el otro investigado en la causa, Santiago Martín, la responsabilidad de haber convocado la reunión con Francisco Martínez, alegando, según la intervención del exalcalde, que el partido «no podía estar aislado», y pidió el sobreseimiento de la causa.

Además, Nozal aseguró ante el juez que en ningún momento se iba a hablar en esa reunión –celebrada en su despacho de la Mancomunidad– de una moción de censura al ser «imposible», sostuvo, porque no hubieran tenido la mayoría absoluta. Además, hace referencia precisamente al hipotético voto de la edil no adscrita, Helena Adba, señalando que su voto no sería válido para una moción al haber sido expulsada de su grupo. Justamente, esta cuestión salió a colación durante la reunión, y era el propio Nozal el que sugería que sí sería válido porque la citada expulsión había sucedido antes de entrar como edil en el Ayuntamiento.

El exedil Santiago Martín, el otro investigado, se acogió a su derecho a no declarar

Nozal negó haber ofrecido un trabajo al edil de CSSP

En cuanto al tono de la reunión, Nozal aseguró que éste fue distendido, y que acordaron dejar de enfrentarse entre ellos. En la declaración, el líder del PP local reconoce que el PP tenía «una duda» sobre el pago de 42.000 euros a todos los portavoces –y no solo a él– y que lo estaban «consultando». Pese a que esta dedicación completa está prevista para todos los portavoces, Martínez es el único que la cobra y, por tanto, sería en el único que finalmente tendría que devolverla. Aún así, el juez ha archivado hace pocos días esta misma causa.

Pese a ello, Nozal insiste en que no es cierto que le propusiera a Martínez plantearse la legalidad de dichos cobros a cambio de su firma en una moción de censura. En las grabaciones publicadas por SUR, el exalcalde afirma esto sobre la posible denuncia: «A mí, mi corazón me pide el decir, bueno, me estás pidiendo que trabajemos juntos por Mijas y que no hagamos guerra personal, y eso es lo que a mí me gusta. Y yo tengo que ver la manera en que utilizar eso sin tocarte. Pero yo a Maldonado y a los de Ciudadanos que me traicionaron...».

Pese a que el otro investigado, Santiago Martín, se acogió a su derecho a no declarar, la jueza le preguntó a Nozal sobre la cuestión del supuesto ofrecimiento de un puesto de trabajo en el Club La Costa. El vicepresidente de la Mancomunidad asegura que se lo preguntó, y que Martín le respondió que fue porque pasaron por allí, «pero que si hubieran pasado por El Corte Inglés le hubiera dicho El Corte Inglés».

La declaración como testigo del edil de CSSP, Francisco Martínez, se demoró en su caso casi dos horas. A la salida de ésta, el portavoz señaló que, a su juicio, la estrategia de los abogados de Nozal y Martín estaban dirigidas a probar una supuesta «inquina» hacia el PP. «Se trata de un enfrentamiento político, pero esa no es la cuestión; sino que se me ofreció un trabajo y no denunciarme a cambio de una moción, algo que se acredita en la grabación», sentenció.