Mijas rozará los 30 millones de euros de superávit a final de año El pleno aprobó la bajada de impuestos por unanimidad el pasado 29 de agosto. / IG El equipo de gobierno ya estudia bajar otras tasas municipales para el 2018, como la de Vía Pública o la de Mercadillos Lunes, 4 septiembre 2017, 00:34

El Ayuntamiento de Mijas rozará los 30 millones de euros de superávit a final de año. Esa es la cifra que, según fuentes consultadas por este periódico, manejan a estas alturas desde el equipo de gobierno. Una cifra muy elevada podrá permitir, en principio, que los impuestos puedan volver a bajar para el ejercicio de 2018.

Ya esta pasada semana, el pleno de la localidad aprobó, a propuesta del equipo de gobierno, la reducción del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI) en un 5%, bajando el tipo impositivo de este impuesto para bienes e inmuebles urbanos de un 0´508% a un 0´4826% . Este tributo se sitúa así muy cercano al mínimo establecido del 0´4% en el RD legislativo 2/2004 porque se aprueba la Ley Reguladora de Haciendas Locales y que regula este impuesto, y muy alejado del máximo previsto por la Ley y situado en el 1´10%. De la misma manera, el equipo de gobierno ha dado luz verde a la bajada de la plusvalía al 22%.

Por otra parte, y con el objetivo de «impulsar e incentivar» el uso de vehículos energéticamente eficientes y la reducción de la emisión de gases contaminantes, salió adelante la modificación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica que recoge la bonificación en un 75% para aquellos vehículos no contaminantes que no sean de combustión interna, vehículos eléctricos y vehículos impulsados por energía solar, y de un 50% para vehículos que minimicen las emisiones contaminantes, como sería el caso de biogás o energía híbrida. Esta bonificación sería aplicable desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

El Consistorio mijeño modifica a la baja además las tasas por expedición de documentos a instancia de parte tales como las certificaciones, los volantes de empadronamiento o las compulsas de documentos. Se eliminan además las tasas por las fianzas depositadas en caso de participar en subastas, concursos, contratos y concesiones administrativas, así como quedarán exentas de pago estas tasas cuando el importe no supere los 6 euros o cuando se soliciten para obtener un beneficio social de cualquier administración.

También se ha incluido la bonificación en la adquisición de vivienda habitual por transmisión mortis causa, que estaba limitada para valores catastrales de hasta 50.000 euros, pasando a aplicarse valores catastrales de hasta 100.000 euros.

Nuevas bajadas

Fuentes consultadas por SUR consideran que según los datos de la base de ejecución presupuestaria relativos al segundo trimestre de 2017, el Ayuntamiento de Mijas contaría con 29 millones de euros de superávit al cerrar el ejercicio. Este dato no es real hasta que no finalice el año pero a su juicio demuestra que el Consistorio no gasta por encima de sus posibilidades por lo que el equipo de gobierno estaría llevando a cabo «una gestión responsable del municipio y mantiene las cuentas en estabilidad presupuestaria».

Por este motivo, en la sesión plenaria de agosto se anuncoó que se va a continuar revisando las ordenanzas fiscales para actualizarlas en 2018. Esto significaría que para el año que viene los mijeños podrían ver cómo se bajan otras tasas municipales, tales como la de Vía Pública o la de Mercadillos, entre otras.

«Gracias a la gestión responsable que hemos estado llevando a cabo desde el equipo de gobierno hemos podido poner en marcha esta bajada de impuestos que supone alrededor de 5 millones de euros menos para las arcas municipales. Ese dinero revierte de nuevo en los vecinos de Mijas que van a poder disfrutar en sus bolsillos del resultado de una situación financiera saneada en su Ayuntamiento», señaló Maldonado durante el debate. En ese mismo discurso se encontró con la concejala de Hacienda, Mari Carmen González (PSOE), que explicó que la medida estaba pensada para diversificar la bajada de impuestos de tal manera que todos los vecinos puedan beneficiarse de ella «de una forma responsable». «Seguimos estudiando el resto de tributos y dependerá también de la revisión de la Ley de Haciendas Locales y de cómo cerremos finalmente el ejercicio 2017 esa nueva reducción para 2018», sentenció.