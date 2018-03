Mijas regularizará los chiringuitos de su litoral tras casi 40 años de espera

El pacto de los chiringuiteros en Fuengirola que evitó una huelga

La reclamación histórica de los chiringuiteros también tuvo su recorrido en Fuengirola este pasado verano, después de que los propietarios amenzaran con un cierre patronal en agosto después de que el Consistorio pusiera en aprietos las concesiones. Finalmente, el equipo de gobierno y estos 29 propietarios llegaron a una solución salomónica a las citadas impugnaciones que el Consistorio había interpuesto a raíz de las concesiones a 30 años de los locales por parte de la Junta de Andalucía.

Tal como explicó entonces el delegado en la localidad de la Asociación de Empresarios de Playas, Alberto Santos, el equipo de gobierno de Fuengirola propuso en una reunión que los chiringuitos realizaran una serie de reformas para «ajustarse» a la realidad comercial. Aunque no trascendieron la cuantía o las características concretas de estos arreglos, el Ayuntamiento habría ofrecido a cambio retirar las impugnaciones que pendían sobre las concesiones. Pese a ello, el propio Santos explicó que mientras éstas no fiueran definitivas, «los bancos no nos dan un euro para nada».

La polémica sobre este asunto saltó en un pleno posterior a que los concesionarios se enteraran de que todas las concesiones habían sido impugnadas. La alcaldesa, Ana Mula, sostuvo que el titular de la concesión «no son los explotadores, sino que es el Ayuntamiento» y además, añadió que se está haciendo una interpretación, en su opinión, «jurídicamente equivocada de la concesión», pese a asegurar que según la Junta de Andalucía «el concesionario es quien está explotando el chiringuito».