Mijas reduce el absentismo escolar a la mitad en solo un año y medio En la Comisión de Absentismo están presentes las tres áreas municipales, miembros de la Policía, las AMPA y la dirección de los centros. / Iván Gelibter El Ayuntamiento, la comunidad educativa, técnicos municipales y la Policía Local han puesto en marcha una estrategia coordinada para bajar la cifra IVÁN GELIBTER Domingo, 1 abril 2018, 00:11

La falta de asistencia de un alumno en Mijas no pasa desapercibida para nadie. El Ayuntamiento, la comunidad escolar, los técnicos municipales y la Policía Local llevan un año y medio trabajando de manera conjunta para intentar que el porcentaje de absentismo escolar se vaya reduciendo; una estrategia basada en tres programas concretos articulados en torno a una Comisión de Absentismo Escolar que ha conseguido reducir a la mitad los menores mijeños que no van a clase. No en vano, este porcentaje actual (del 2,7%) es el menor de de todos los municipios del entorno, y que los responsables del proyecto consideran que se podrá reducir aún más.

Una de las primeras iniciativas puestas en marcha hace año y medio y que mejor ha funcionado es la figura del ‘agente tutor’, que solo en sus primeras dos semanas se ocupó de 17 casos. Entre las funciones de esta nueva figura destaca la de combatir el acoso escolar, el absentismo, localizar a menores sin escolarización, el asesoramiento a los centros docentes, la prevención de hechos delictivos cometidos por menores o la colaboración en la resolución de conflictos privados con menores involucrados, entre otros. «Tenemos que cambiar la imagen del policía represivo por una más cercana y de proximidad. El agente ayuda a los menores, los reconduce en sus conductas y sirve de herramienta de mediación y prevención», sostiene el alcalde mijeño, Juan Carlos Maldonado, que además es el responsable del área de Seguridad.

El programa ‘agente tutor’ se centra en los conflictos de los menores

Según fuentes consultadas, los policías dedicados a esta unidad cuentan con una formación específica en técnicas de mediación, legislación penal y protección de menores, protocolos de absentismo y acoso, resolución de problemas, trabajo en red y psicología evolutiva del menor.

A juicio de la responsable del área de Servicios Sociales, Mari Carmen Carmona, la implantación del ‘agente tutor’ ha sido un «impulso» para combatir el problema del absentismo. «Hablamos de índices que se diferencian mucho de los del resto de municipios de la provincia por lo que estamos satisfechos del trabajo llevado a cabo», apunta Carmona.

El concejal de Educación (tercera área que participa en la Comisión), Hipólito Zapico, explica que allí donde no pueden llegar los docentes actúa el ‘agente tutor’. «Aunque tiene diversas funciones, dentro del absentismo juega un papel principal. Actúa con los padres, con la familia y con el entorno de los menores y pone en marcha soluciones que, hasta el momento, están siendo muy efectivas. Vamos a seguir impulsando a estos policías que nos han ayudado mucho en esta tarea», señala el concejal.

Mismo modelo

La última Comisión de Absentismo, celebrada hace apenas dos semanas, incluyó además el tema de la unificación de las notificaciones, es decir, la implantación de un mismo modelo de documentación que sea común para los centros escolares. A esto se suma el análisis de otras iniciativas como el Programa de Intervención de Menores (PIM) o el Aula de Valores. «Ya tenemos en marcha el PIM en el municipio que busca conseguir que los menores que han comenzado o están ya en situaciones de necesidad asociada a conductas conflictivas, lleguen a una situación de adaptación psicosocial positiva, tanto personalmente como dentro del contexto familiar, social y escolar», añade Carmona.

La comisión se reúne cada tres meses para analizar los datos

Cada comisión actualiza las medidas y estrategias que se han aplicado para resolver los casos y se estudian aquellos individuales con imposibilidad de solución por los centros educativos y Servicios Sociales así como los casos de alumnado absentista que se han comunicado a Fiscalía de Menores. «El éxito de esta iniciativa se basa en la coordinación y en la implicación de todos los participantes. Servicios Sociales tiene aviso inmediato por parte de los centros cuando se producen estas faltas en clase y eso permite actuar con mayor celeridad. Esta comisión es un punto de encuentro esencial y un foro de debate enriquecedor», sentencia la edil.