Mijas propone a la Junta unos terrenos en Las Lagunas para el futuro hospital Las urgencias de Las Lagunas se verían más aliviadas si el centro se instalara en esta zona. / I. G. Desde el Consistorio aseguran estar esperando a que Salud acepte esa propuesta, aunque habría una alternativa en La Cala IVÁN GELIBTER Miércoles, 16 mayo 2018, 00:54

Poco se ha avanzado en este último año y medio sobre el futuro del hospital Mijas-Fuengirola, pero entre las pocas certezas está el lugar en el que se situará el centro hospitalario. Tal como ha confirmado a SUR el Ayuntamiento, la propuesta principal se sitúa en Las Lagunas, el principal núcleo poblacional de ambos municipios.

Tal como ha podido saber este periódico, los terrenos seleccionados se encuentran situados en la avenida de Andalucía y cubren los requisitos, tanto de extensión requeridos para una equipación de tal envergadura, como el de cercanía con ambos municipios. En este sentido, y pese a situarse en las lindes de Mijas, la distancia que supone esta situación con respecto a Fuengirola es de escasamente un kilómetro, por lo que cubriría las necesidades de los vecinos sin tener que recurrir a largos recorridos, lo que se traduce, además de un ahorro de tiempo, «en un ahorro económico en cuanto a desplazamientos, que actualmente suponen los hospitales de referencia», sostienen fuentes consultadas.

A pesar de que los terrenos están claros, la polémica suscitada estos días radica en cuál es el estado en el que se encuentran. El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, sostiene que ha estado trabajando en el tema del hospital de manera constante. Aseguran desde este ayuntamiento que ha sido el regidor quien arrancó el compromiso de retomar el proyecto al anterior consejero del ramo Aquilino Alonso, y que fue este mismo responsable regional quién manifestó que la ubicación ideal sería en Las Lagunas, por lo que el Ayuntamiento comenzó el proceso de innovación de los terrenos en el que aún se encuentra inmerso. Asimismo, el ente local solicita a la Junta «ayuda» para agilizar los trámites.

Otra opción

«Si bien esta es una opción, el Consistorio también ha puesto recientemente encima de la mesa otra parcela en La Cala, terrenos que no necesitan de ningún proceso urbanístico y que pueden ser cedidos de manera inmediata», añaden desde Mijas. «Actualmente el alcalde se encuentra a la espera de un encuentro pendiente con la nueva responsable de la Consejería de Salud con la que, está seguro, habrá buena sintonía, pues lo importante es remar en la misma dirección que es, evidentemente, la de los vecinos», afirman estas fuentes consultadas.

El PP denuncia que Maldonado lleva un año y medio de retraso para entregar los terrenos

Sin embargo, y como ya publicara ayer este periódico, desde el PP tienen una opinión diferente, ya que consideran que el alcalde «no ha hecho sus deberes» porque lleva ya año y medio para finalizar la innovación de los terrenos. La parlamentaria andaluza de los populares y exalcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, sostiene que Aquilino Alonso explicó que se iban a poner de acuerdo con el Ayuntamiento de Mijas por el asunto de los terrenos. «Habló con Maldonado y le dijeron que serían unos seis meses de proceso», cuenta. «Un año y medio después de eso no hay noticias. Mijas no ha tenido celeridad y ha sido un obstáculo, y ahora salen con que adelantan el dinero pero siguen sin ceder los terrenos. Si la Junta no nos ha pedido dinero a los ayuntamientos, no entiendo por qué hay que pagar un hospital que no nos corresponde», señaló.

Una vez más, el árbitro del conflicto podría ser la propia Junta de Andalucía, que debería haber aclarado cuál es su postura sobre la financiación y sobre la innovación de los terrenos de Las Lagunas, aunque siguen sin pronunciarse sobre esta cuestión.