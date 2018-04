Mijas pide a Fomento un tren de cercanías con cuatro paradas en el municipio Juan Carlos Maldonado quiere que el tren pare en Las Lagunas y en tres puntos de la costa. El alcalde, Juan Carlos Maldonado, ha remitido una carta al Ministerio solicitando que la futura conexión ferroviaria hasta Marbella no les deje sin servicio IVÁN GELIBTER Sábado, 21 abril 2018, 01:13

Las preferencias sobre el futuro de la conexión ferroviaria entre Málaga capital y Marbella no solo parece un debate entre partidos. Los diferentes ayuntamientos afectados han empezado a aprovechar el debate para exigir que dicha conexión haga parada en los núcleos urbanos. Ese es el caso de Mijas, que pide al Gobierno central que el cercanías llegue tanto Las Lagunas como a la zona de la costa.

De esta manera, el alcalde mijeño, Juan Carlos Maldonado (Ciudadanos), anunció ayer que ha enviado una carta al ministro de Fomento, Íñigo de la Sena, para exponerle el posicionamiento y las exigencias del Ayuntamiento ante los estudios previos sobre una futura conexión ferroviaria en la Costa del Sol que tiene previsto realizar esta administración del Estado. «Mijas necesita una ampliación de la línea de cercanías actual que cubre el trayecto de Málaga a Fuengirola y estar conectado con el resto de municipios de la Costa del Sol. Estamos enclavados en pleno corazón del litoral malagueño y contamos con unas perspectivas de crecimiento económico, turístico y poblacional que no podemos dejar a un lado y, por supuesto, no sería justo para nuestra ciudad obviar su posicionamiento provincial y ejecutar un tren que no tuviera paradas en nuestro término municipal o se realizaran de manera muy puntual en ciertas franjas horarias del día», sostiene el primer edil de la localidad en esta misiva.

El ejecutivo local de Maldonado argumenta que hace unas semanas se hacía pública la inclusión de 6,5 millones de euros para acometer estudios previos y otras actuaciones relacionadas con el ferrocarril del litoral hasta Marbella y Estepona donde se barajan varias opciones, entre ellas, un tren de altas prestaciones; y que en ningún caso se ha puesto sobre la mesa los intereses de la tercera localidad de la provincia.

Dada la «magnitud» de esta iniciativa, el alcalde exigen en su misiva que no se deje sin servicio al término mijeño, y para ello propone cuatro paradas en diferentes puntos del municipio. «Entre los enclaves que consideramos de máximo interés se encuentra, en primer lugar, Las Lagunas. Este es el núcleo más poblado de Mijas con cerca de 60.000 habitantes y donde estamos trabajando para un hospital que esperamos que se ejecute a corto plazo, por lo que se hace más que necesaria esta parada de tren. Además de este, desde el Consistorio exponemos puntos claves para nuestros vecinos del litoral como son La Cala, Riviera-Calypso y Calahonda, los cuales necesitan de este servicio de transporte además de ser enclaves de playa y de interés turístico», continúa Maldonado en la carta.

El pasado mes de enero el ministro de Fomento presentó dos trazados alternativos para conectar Marbella y Estepona con la red ferroviaria. Por una parte uno subterráneo bajo la A-7 y, por otra, uno paralelo a la autopista de peaje. «Con el ánimo constructivo y de diálogo que siempre ofrecemos a todas las administraciones, desde Mijas solicitamos un tren de cercanías que una la ciudad con el resto de localidades de la Costa del Sol y que, al menos, pueda contar con cuatro paradas a lo largo del término municipal al igual que sucede en ciudades vecinas como Fuengirola, Benalmádena o Torremolinos», sentencia el alcalde.