Mijas, pendiente de la cesión del cobro de impuestos al Patronato

El Ayuntamiento prorroga sus presupuestos a falta de un acuerdo

El Ayuntamiento de Mijas ha prorrogado sus presupuestos de 2017 para el año próximo, una medida que se realiza automáticamente si la aprobación de las nuevas cuentas sobrepasan la duración del anterior presupuesto. Pese a que en 2016 se aprobaron en noviembre, este año parece que el acuerdo no termina de salir, y de momento no hay fecha prevista para el pleno monográfico que debe atender a esta cuestión.

Los votos del equipo de gobierno (Ciudadanos y PSOE) no son suficientes para sacarlos adelante, y necesitan al edil de CSSP, Francisco Martínez, para aprobarlos, tal como yo hicieran el año pasado. Sin embargo, a día de hoy las posturas, según Martínez, están «muy alejadas», y carga toda la responsabilidad a los partidos en el gobierno. «Los vecinos y vecinas de Mijas no deben pagar las peleas de poder entre Ciudadanos y PSOE; las zancadillas diarias de los unos a los otros. Que el alcalde decrete que los presupuestos quedan prorrogados demuestra la incapacidad de este gobierno en hacer bien las cosas», señaló. «En cualquier empresa privada el equipo responsable de llevar los presupuestos a cabo habría sido fulminado si no lo hacen a tiempo», insistió

Desde el equipo de gobierno sostienen que se están terminando de perfilar los presupuestos. «Este año hay que ajustar varias partidas pues la bajada de impuestos contemplada para 2018 significan 5 millones de euros menos para las arcas municipales de cara al próximo ejercicio», explican. Además, afirman que el Ayuntamiento de Mijas tiene prorrogados los presupuestos al igual que otras tantas administraciones locales «o, incluso, el mismo Estado de la Nación». «Todo el que no apruebe los presupuestos antes del 15 de octubre, según la Ley de Presupuestos Generales del Estado, los tiene prorrogados», aseguran.