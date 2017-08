Mijas lanza un listado de canciones no sexistas para las fiestas y ferias

El Ayuntamiento de Mijas presentó ayer la iniciativa 'Disfruta de la música desde la Igualdad', un proyecto que recomienda una lista de canciones no sexistas para reproducir en las ferias y fiestas. En esta campaña para la prevención y contra las agresiones sexistas, el objetivo de todos estos materiales gráficos y sonoros es «promover actitudes y comportamientos basados en el respeto, la igualdad y la autonomía, también en los espacios y fechas festivas». Tal como explicó la edil de Igualdad, Mari Carmen Carmona, la iniciativa plantea unos doscientos temas musicales de diferentes modalidades que sirvan como alternativa a esas letras que «denigran» a la mujer. «Aunque muchas veces oímos pero no escuchamos, los mensajes se quedan y no son precisamente pautas de conductas que haya que incentivar en pro de la igualdad», señaló. En concreto, recomiendan temas como como 'Ella' de Bebe, 'Bellas' de Canteca de Macao, o 'Run the World' de Beyoncé.