Mijas inicia los trámites para regularizar los 3.000 diseminados La reunión trató también el tema del parque empresarial. :: i. g. Ayuntamiento y Junta se reúnen para tratar los temas que afectan al término municipal en la redacción del Plan de Ordenación del Territorio IVÁN GELIBTER Sábado, 23 septiembre 2017, 00:15

Los miles de habitantes de los diseminados de Mijas ven desde ayer el futuro de sus viviendas bajo la óptica del optimismo. El Ayuntamiento de la localidad acogió una reunión entre el concejal de Urbanismo, Andrés Ruiz, y los técnicos del Consistorio y la Junta de Andalucía, además del redactor del plan, Manuel Ángel González Fustegueras, en una mesa de trabajo para que la ciudad aporte sus planteamientos que atañen al término municipal a la redacción del Plan de Ordenación del Territorio (POT). «Este encuentro es importante porque vamos a participar en un plan territorial en el que Mijas tiene mucho que decir en cuanto a viviendas irregulares, áreas de oportunidad y protecciones territoriales, entre otras cuestiones. Vamos a quedar afectados de manera directa y el hecho de poder participar en su elaboración nos permite exponer la realidad del municipio a los redactores de este documento urbanístico», explicó Ruiz, que añadió que con este nuevo plan se pueden llegar a legalizar a la mayoría de las viviendas irregulares existentes en suelo mijeño.

A este respecto, Mijas cuenta con cerca de 3.000 inmuebles que se hallan en esta situación. «Ponerle encima de la mesa una solución definitiva a todas esas familias es nuestro principal objetivo. Hemos expuesto la realidad de Mijas, que no es otra que la de mostrar todos esos diseminados ya consolidados. Pedimos que no los protejan desde el punto de vista territorial en el nuevo POT para aprovechar esta oportunidad única que tenemos para darle cabida a esas tantas viviendas que hay en suelo no urbanizable», sostuvo el edil.

De esta manera, y siguiendo con la explicación del responsable de Urbanismo, estos inmuebles podrían regularizarse bien sea como diseminados, como asentamientos urbanísticos o como viviendas aisladas, ya que son las tres oportunidades que ofrece el decreto de 2012 de la Junta de Andalucía para reglar en esta materia, pero si existe una protección territorial se impide el hecho de llevar a cabo esta actuación. «Hablamos de una reordenación más racional del municipio con una particularidad especial y es que ahora le vamos a trasladar a la Junta las necesidades de la localidad y todas sus particularidades, incluidas cuáles son aquellas zonas de protección», apuntó Ruiz.

Parque Empresarial de Mijas

Otro de los temas tratados en este nuevo encaje territorial es el Parque Empresarial de Mijas (PEM). «En cuanto a nuestra ordenación, en Mijas somos ambiciosos y queremos implantar un área de oportunidad que puede acoger centros logísticos por la especial ubicación que tiene nuestro municipio respecto a localidades colindantes por lo que puede prestar servicio desde este punto de vista en una ubicación donde tenga cabida nuestros Parque Empresarial», aseguró el concejal. «Por otra parte, tenemos campos de golf que actualmente no están recogidos en nuestro Plan General y que antes protegía el anterior POT, lo que nos cerraba la puerta a tener un producto turístico atractivo y regularizado. Este tema también se va a abordar en esta nueva redacción», matizó.

Además, Mijas desistió del avance del Plan General para poder adaptarlo a este nuevo POT, pero el trabajo realizado hasta entonces que consistió en identificar los hábitat rurales diseminados y los asentamientos urbanísticos van a servir de base para la redacción de este nuevo documento territorial al cual tendrá que adaptarse el PGOU del municipio.