Mijas firma un contrato con una empresa para la gestión del deporte El servicio se presta en el polideportivo Las Lagunas. :: i. g. Esta medida «temporal» permitirá seguir pagando a los 80 trabajadores así como prestar el servicio a 6.000 usuarios I. GELIBTER Miércoles, 11 octubre 2017, 01:09

El Ayuntamiento de Mijas hizo ayer oficial la contratación de una empresa temporalmente para que lleve a cabo la gestión del deporte en el municipio hasta que salga a concurso público el servicio. Estos hechos ocurren después de que un reciente informe municipal -que aún no se ha hecho público- reflejara que el Club Polideportivo de Mijas no habría justificado la subvención concedida durante el año 2015 (todos los ingresos) por lo que el equipo de gobierno asegura haberse visto en la obligación de no concederle la subvención restante del año 2017 y, en consecuencia, «rescatar el deporte».

Desde que se conociera el informe, desde el Consistorio dicen haber tenido que trabajar con celeridad para buscar una solución eficaz que no dejara al municipio sin actividades deportivas y a los 80 empleados en la calle. «Por ello, el Ayuntamiento se puso en contacto con varias empresas que pudieran asumir el servicio de manera provisional hasta que esté finalizado el pliego de condiciones y salga a concurso público la prestación», aseguraron en un comunicado. «El equipo de gobierno ha conseguido que la nueva entidad subrogue a los empleados para que estas familias no se quedaran en el paro y los usuarios no tuvieran que cambiar de monitores», sentencian.

Pese a lo 'traumático' de la situación, fuentes consultadas señalaron entonces que era «del todo imposible» renovar el convenio, y no descartaron acciones judiciales una vez que se dé a conocer el informe. Esta empresa tenía adjudicadas las actividades desde el año 2014, cuando el entonces alcalde, Ángel Nozal, decidió eliminar el Patronato de Deportes después de que saltara el llamado 'caso sobresueldos'.