Mijas exige al Ministerio de Medio Ambiente la construcción de dos espigones El Ayuntamiento de Mijas ya ha estado realizando trabajos de reposición en la playa El Bombo. / Iván Gelibter Maldonado le trasladó esta cuestión a la ya exministra García Tejerina, por lo que ahora dependen del nuevo gobierno IVÁN GELIBTER Domingo, 3 junio 2018, 00:27

La necesidad e construir espigones en algunas playas de Mijas ha vuelto a la actualidad tras la polémica de hace unos meses. El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y el edil de Infraestructuras, José Carlos Martín, mantuvieron esta semana una charla con la ya exministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aprovechando la visita de la misma a la provincia. Este encuentro se producía después que la semana pasada el regidor se trasladara hasta Madrid para realizar la misma petición en el Ministerio a los técnicos y responsables del mismo.

«Le hemos trasladado la preocupación que tenemos desde el Consistorio por el estado de nuestras playas. Necesitamos que se lleven a cabo actuaciones en nuestro litoral, en El Bombo y en Calahonda. Las competencias son estatales y llevamos varios años solicitando esta actuación que es esencial para la conservación de nuestra costa», explica Maldonado.

El área de Infraestructuras del Consistorio ha estado pendiente de este tema y ha insistido en diversas ocasiones al Ministerio. Así, destacan que desde la concejalía se han remitido dos cartas apelando por esta iniciativa y, recientemente, ha obtenido respuesta tras casi dos años de espera. «En un principio nos trasladan su posición favorable sobre el estudio diagnóstico que presentó el Ayuntamiento en una de las zonas solicitadas pero, sin embargo, en contra de otra de ellas por estar protegida. Necesitamos una solución definitiva a ambas», añade el regidor.

De esta manera, el edil responsable del área sostiene que el Ministerio ya es conocedor de primera mano de la problemática «pues el equipo de gobierno se ha encargado en Madrid y en el encuentro en Málaga de hacerlo saber al más alto nivel». Martín asegura que el Consistorio ha ido informando de manera paralela tanto al Estado como a la Junta (ya que es necesario el visto bueno de ambas administraciones) sobre las propuestas presentadas por el ente local «aún sin tener las competencias en la materia».

«Queríamos sacar un compromiso de trabajo en esa línea y que se involucraran para estudiar las opciones, ya no solo los espigones, sino también escolleras u otros mecanismos más innovadores. Ahora mismo no está en los presupuestos del Estado pero sí pueden redactar proyectos o valorar de manera técnica su viabilidad», añade Martín.

Según el relato del alcalde, la exministra aseguró que iba a estudiar el problema y, a pesar de la situación política que atraviesa el país a nivel nacional, el Ayuntamiento dice esperar la involucración del Ministerio «sea cual sea su responsable» y de los técnicos que también han sido informados en Madrid.

Enfrentamiento PP-Cs

Tal como publicó SUR a principios del mes de mayo del año pasado, el Consistorio mijeño llevaba casi un año esperando que Costas diera una respuesta sobre este estudio de viabilidad sobre la dinámica de playas del municipio, enfocado principalmente a la construcción de nuevos espigones en la localidad. Según varios documentos a los que este periódico tuvo acceso –y que publicó el 7 de mayo–, el edil responsable del área de Infraestructuras habría enviado varias cartas para reiterar que aún no se había emitido informe o respuesta sobre dicho estudio de viabilidad, una realidad que contrastaba con los argumentos esgrimidos por el PP local en el pleno de abril, en el que acusaron al equipo de gobierno de haber «bloqueado el proyecto». José Carlos Martín explicaba entonces que para realizar cualquier actuación en las playas es necesario que tanto Costas como Medio Ambiente den su aprobación, y que mientras esto no ocurriera, resultaba «imposible» avanzar al respecto con nuevas gestiones. «La instalación de espigones no solo afectan a nuestro municipio, ya que podrían modificar los movimientos de arena en los municipios colindantes de Fuengirola y Marbella», sostuvo el edil.