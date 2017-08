El PP de Mijas exige al Consistorio que se encargue de la apertura y cierre del parque Diana IVÁN GELIBTER Domingo, 27 agosto 2017, 00:14

La concejala del PP de Mijas y diputada provincia de la formación, Lourdes Burgos, exigió este pasado viernes al equipo de gobierno local que se encargue de cerrar el parque Princesa Diana de la urbanización Riviera del Sol. «El parque aún es de titularidad privada, ya que no se culminaron los trámites de cesión durante nuestra etapa de gobierno, pero lo que sí hicimos fue firmar un acuerdo con la promotora propietaria del parque para que un operario de Renta Básica pudiera cerrar las puertas de este parque más tarde, posibilitando así que los vecinos y visitantes de la zona puedan disfrutar de estas instalaciones», señaló la edil. Burgos sostuvo que la titular del recinto no tiene personal por las tardes ni durante los fines de semana, por lo que el parque Diana cierra sus puertas a las 14 horas y no abre ni los sábados ni los domingos. «Se trata de voluntad por solucionar las cosas. Hay que saber llegar a acuerdos en beneficio de todos», sentenció la popular.