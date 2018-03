Mijas denuncia el peligro de «colapso» de una pasarela peatonal sobre la A-7 El óxido es uno de los principales problema de la pasarela, aunque no el único. El portavoz de Cs en Fuengirola, localidad donde se sitúa la zona sur del puente, ha exigido en una carta al Ministerio que haga frente a esta reforma Martes, 20 marzo 2018, 00:37

«Riesgo de colapso». Así definen desde el Ayuntamiento de Mijas el estado de una pasarela peatonal sobre la A-7 que se encuentra junto al mural de bienvenida al municipio fuengiroleño, próximo al Hotel Beatriz Palace y a la gasolinera BP. No en vano, la entrada sur de esta pasarela corresponde al municipio fuengiroleño, mientras que la norte entra dentro de las lindes de Mijas.

El concejal de Infraestructuras de Mijas, José Carlos Martín, encargó hace unos meses un informe sobre el estado de dicha pasarela después de que varios vecinos alertaran de esta situación. Según el propio responsable municipal, el estado de la misma es «lamentable», y pese a afirmar que se necesitaría ejecutar un informe más concreto y preciso, hay un evidente «riesgo de colapso». «Nadie dice que se vaya a derrumbar mañana, pero si no se acometen reformas ya, no sabemos que puede ocurrir en el medio plazo», afirmó ayer en declaraciones a SUR. Además, Martín sostiene que un puente peatonal en una zona tan turística como esta, no puede presentar esta imagen. «Da la sensación de que tenemos infraestructuras antiguas y en mal estado, y eso se debe corregir», añadió.

Tal como ha podido saber este periódico, el Gobierno central realizó en muchos de las pasarelas de la A-7 una serie de reformas, que sin embargo no parecen haber fectado a esta en concreto pese a que se instalaron carteles anunciadores de que iba a trabajar sobre la misma. «No entendemos por qué el puente no fue objeto de estos arreglos, pero es preciso que se actúe», reiteró el edil de Infraestructuras, que adelantó que hoy mismo enviarán una misiva al Ministerio para que tomen cartas en el asunto.

Los vecinos ya han alertado sobre esta problemática.

Quién ha enviado ya esta carta al Ministerio ha sido el portavoz de Ciudadanos en Fuengirola, Javier Toro, ante la situación en la que se encuentra después de que, también en su caso, varios vecinos le avisaran de que la situación está yendo a peor. Así, en esta carta a la que SUR ha tenido acceso, Toro afirma que que hace varios meses se puso en contacto telefónicamente con la Unidad de Carreteras del Estado para conocer la situación de la A-7 a su paso por Fuengirola, ya que este paso elevado presentaba deficiencias en su estructura, a lo que se les contestó «que se encontraban realizando trabajos de mejora en la zona».

«A día de hoy, dicho paso elevado presenta las mismas deficiencias, las cuales se han agravado con el paso del tiempo, pudiendo presentar una situación de peligro, tanto para los usuarios del propio paso, como para los usuarios de las zonas próximas», continúa la misiva. Por ello, en este documento solicita el portavoz de Cs a la Unidad de Carreteras del Estado en Málaga que revise la situación en la que se encuentra este paso elevado «y valore los posibles peligros que pueden suponer los desprendimientos evidentes de la citada estructura». «Hemos vuelto a insistir en este asunto porque supone un grave peligro, no solo para los viandantes, sino también para los miles de vehículos que transitan a diario esta carretera», aseguró ayer en declaraciones a este periódico el portavoz de la formación naranja. «Esto supone una clara dejación de funciones por parte de los órganos competentes. No se puede poner en peligro de esta manera la circulación de vehículos y personas de esta manera, es algo que no entendemos», añadió.

Reclamación para Marbella

El problema con el estado de las pasarelas no es nuevo. Hace unos meses, el PSOE, a través de su diputado en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, presentó una pregunta al Gobierno preguntando por esta misma cuestión en la A-7, en este caso a su paso por Marbella. Entonces, Heredia señalaba que a diario son muchos los vecinos y turistas que utilizan estas pasarelas que comunican las urbanizaciones con la playa, con la senda litoral, con el Hospital Costa del Sol y con numerosos establecimientos y destacaba la peligrosidad que supone el mal estado de las mismas. «El Gobierno de Rajoy no ha invertido prácticamente nada en los últimos años en seguridad vial, y la autovía de Marbella es un punto negro que necesita de una fuerte inversión del gobierno», sostenía.

«Desde el PSOE hemos presentado numerosas iniciativas a nivel nacional encaminadas a mejorar la posición de Marbella, la joya de la corona del turismo en nuestro país; con planes de dinamización turística, o buscando la recualificación de la planta hotelera y de igual forma creemos que el buen estado de las pasarelas peatonales es primordial para que el turismo de calidad siga viniendo a esta ciudad», añadía. Ante esta cuestión, desde el Ministerio respondieron que las actuaciones serían las previstas en los Presupuestos Generales del Estado, aunque sin especificar cuántas se mejorarían ni cuándo se realizarían dichas mejoras.