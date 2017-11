Mijas tiene ya decidido el terreno del nuevo hospital El centro de salud de Las Lagunas es uno de los más colapsados de la provincia. / Iván Gelibter El trámite urbanístico se encuentra en fase de ‘innovación’, por lo que el proceso sigue adelante a falta de una propuesta en firme de la Junta para su financiación IVÁN GELIBTER Domingo, 26 noviembre 2017, 00:13

La situación sanitaria en Fuengirola y especialmente en Mijas lleva varias semanas en un estado complejo. Los trabajadores y los usuarios han insistido en este tiempo en las quejas por falta de personal y servicios, y parece que el futuro chare es la única opción para solventar realidades como las urgencias del centro de salud de Las Lagunas, que según los sindicatos son las más sobrepasadas de toda la provincia.

Pese a ello, el futuro del nuevo centro hospitalario está lejos de ser una realidad al corto plazo, aunque ya se hayan dado en este año varios pasos en este sentido. El pasado mes de mayo, el Consistorio anunció los últimos trámites que estaba llevando entonces a cabo para dejar a disposición de la Junta de Andalucía el terreno idóneo para la construcción del hospital. Tras varias reuniones mantenidas entre el regidor y el entonces consejero de Salud, Aquilino Alonso, el proyecto en la ciudad pareció haber cogido un nuevo impulso debido, según fuentes municipales, a la «buena sintonía, el trabajo y la predisposición» de ambas administraciones.

La parcela elegida por el Ayuntamiento está situada en la avenida de Andalucía de Las Lagunas, y cuenta con aproximadamente 150.000 metros cuadrados, de los cuales 60.000 irían destinados al recinto de salud. «El terreno está bien ubicado pues conecta de manera sencilla con la autovía además de tener planteado el proyecto del tren litoral una parada justo en este lugar, lo que ayudaría aún más a la movilidad de pacientes, familiares y profesionales», explicó el regidor. El terreno está en el centro geográfico de Mijas, no plantea problemas de inundabilidad y está a buena distancia del municipio vecino de Fuengirola, al cual también ofrecería servicio.

Una vez que la parcela fue identificada, fuentes municipales señalan que se ha estado trabajando en conseguir ese terreno calificado de sistema general para después llevar a cabo en el mismo una innovación (fase en la que se encuentra en estros momentos) y convertirlo en equipamiento público. Una vez finalizado este proceso, la Junta podrá disponer de este emplazamiento. «Existen otras parcelas donde anteriormente se había barajado la posibilidad de construir el hospital pero la situación jurídica de algunas de ellas y los aspectos técnicos de otras hacen que sean caminos más largos o inviables para conseguir nuestro objetivo que es ese centro hospitalario. Finalmente este terreno es el que reúne las mejores condiciones y donde se pueden acortar los tiempos», sostuvo el edil de Urbanismo, Andrés Ruiz.

Financiación

Una vez que la tramitación del expediente quede lista –que será a lo largo de 2018–, la siguiente fase debería ser la construcción del edificio, aunque de momento la Junta no ha consignado ninguna cantidad en los presupuestos, lo que a priori no resulta una buena señal para que éste comience a construirse el año que viene.

A este respecto, el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, no descarta adelantar el dinero para el futuro hospital de la zona, tal como ya hiciera el Ayuntamiento de Estepona. Así lo aseguró en declaraciones exclusivas a SUR hace unas semanas, en las que puso como condición que tenían que involucrarse las otras dos administraciones afectadas: la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Fuengirola.

«En Mijas, y siempre desde la responsabilidad del dinero que tenemos que gestionar, queremos adelantar este dinero con la implicación de todos. No porque económicamente no podamos, que podríamos, pero tenemos muchos más proyectos que llevar a cabo. Si la implicación es decisiva, no es que Mijas vaya a ir a remolque, sino que lo va a estar liderando», sostuvo. «Pero tenemos que ver que tanto la Junta como Fuengirola tienen voluntad de llevarlo a cabo», apostilló.

Sin embargo, la respuesta de Fuengirola sobre este asunto dista de mucho de coincidir con la de sus vecinos. «Nosotros, en principio, no nos lo planteamos», señaló la alcaldesa, Ana Mula. «Entiendo, además, que la Intervención nos diría que nosotros no podemos pagar la obra porque no es nuestra competencia. No sé cómo lo ha hecho el Ayuntamiento de Estepona, pero no me lo planteo porque son las obligaciones básicas de la Junta, y por lo tanto son ellos los que tienen que dotar al municipio de esta infraestructura», señaló la regidora.

Mientras se decide quién se ocupa de financiar el centro, los trabajadores insistieron esta semana en soluciones intermedias para aliviar los centros de salud de la zona, que pasan por un cuarto equipo de urgencias en Las Lagunas y un nuevo servicio de ambulancias en La Cala de Mijas; una petición, esta última, que comparten los vecinos de la zona, que han recogido más de 4.000 firmas con esta exigencia.