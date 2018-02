Mijas comienza la reparcelación económica del sector del Hipódromo

El edil de Urbanismo de Mijas, Andrés Ruiz, anunció ayer que el Ayuntamiento ha comenzado la reparcelación económica del sector C24 correspondiente a la zona del Hipódromo Costa del Sol. Esta actuación, sostuvo, «era muy necesaria para que las parcelas que aún están sin desarrollar urbanísticamente puedan hacerlo, así como culminar los trabajos de urbanización». Así, explicó que serán los propietarios de estos terrenos quienes tengan que abonar las cargas económicas, coste que no habrán de aportar los vecinos que ya viven en las zonas construidas. Aun así, Ruiz aseguró que con esta iniciativa el ente local va a beneficiar a más de 700 propietarios que viven en el sector, quienes verán terminadas las obras de urbanización y además de a otros 50 dueños que no han podido desarrollar sus parcelas al no poder solicitar licencias de obra por este bloqueo que pronto verá la solución. «Una vez estén todas las cargas económicas solventadas, se podrán ya ejecutar zonas ajardinadas, acerados, alumbrado público y, en definitiva, todos los servicios que llevan tantos años demandando los ciudadanos», sentenció.