Mijas comienza la redacción del plan de ordenación que permitirá regularizar casas I Viernes, 4 agosto 2017, 00:06

gelibter. El Ayuntamiento de Mijas y la Junta de Andalucía van a participar el próximo mes de septiembre en una mesa de trabajo conjunta para la redacción del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental (POT) en la parte que afecta al término municipal. Así lo anunció ayer el concejal de Urbanismo, Andrés Ruiz, que sostuvo que este paso supone, entre otras cosas, el avance en la solución definitiva para las viviendas en suelo no urbanizable. «Desde el Consistorio vamos a trabajar codo con codo para resolver este problema histórico que arrastra Mijas. De esta manera podremos supervisar que esas áreas de hábitat rural diseminado no estén protegidas, por lo que se facilita así el camino hacia la regularización», señaló el edil. Este documento urbanístico tendrá, de esta manera, la valoración desde el mismo municipio para contemplar la realidad del suelo no urbanizable.

Esta cuestión fue objeto de polémica el pasado pleno, por lo que el edil aprovechó este anuncio para criticar duramente las afirmaciones del Partido Popular donde instan a continuar con la revisión parcial del Plan General que, tras aprobarse el nuevo POT, tendrá que ser redactado otra vez. «El PP pretende que las arcas públicas se gasten alrededor de 62.000 euros en la redacción de un plan que, de antemano, ya sabemos que se tiene que repetir, sin tener en consideración, además, a todos esos vecinos cuyas zonas estaban protegidas en el anterior documento al cual pretenden que nos ciñamos . No tiene otro sentido más que el de intentar confundir a la ciudadanía», sentenció Ruiz.