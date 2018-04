Marmolejo presidirá la gestora del PP en Torremolinos pese a la disconformidad del exalcalde Manuel Marmolejo, en una imagen de archivo. / SUR La dirección provincial mantiene su confianza en Del Cid mientras el entorno de Fernández Montes insinúa que baraja crear un partido ALBERTO GÓMEZ Sábado, 28 abril 2018, 00:34

El Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular aprobó ayer la creación de una gestora en Torremolinos. La medida pretende evitar que el enfrentamiento entre el exalcalde Pedro Fernández Montes y el grupo municipal liderado por Margarita del Cid afecte a la campaña electoral y al resultado en los comicios municipales del próximo año. La gestora estará presidida por el senador y vicresecretario de Organización del PP, Manuel Marmolejo, y su secretaria será la concejala Gema Pérez. La cúpula de la formación presidida por Elías Bendodo quiso dejar claro que la iniciativa tiene lugar «después de agotar todas las vías de diálogo posibles». El nombramiento de la gestora en ningún momento ha sido consensuado con Fernández Montes, presidente local del partido y cuyo cargo queda en funciones. Su entorno insinuaba ayer que el exalcalde baraja la posibilidad de crear una formación independiente.

Marmolejo conoce bien la situación del partido en Torremolinos. Ya presidió la comisión organizadora del congreso local convocada en septiembre y disuelta sin alcanzar un acuerdo entre ambas partes. Fernández Montes, que desde su salida de la Alcaldía hace casi tres años ha acudido a diario a la sede del partido en el recinto ferial de Torremolinos con el objetivo prioritario de ampliar la masa de afiliados afines a su proyecto, trata desde hace meses de forzar unas primarias contra Del Cid, convencido de que saldría victorioso. Por su parte, la dirección provincial no está dispuesta a evidenciar la crisis interna en una asamblea y desconfía de los mecanismos utilizados por el exregidor para ganar militantes. Ante esta situación, y debido a la proximidad de las municipales, el PP ha nombrado una gestora «para impulsar la acción política y el trabajo del equipo de precampaña y su candidata».

Los populares temían que la situación actual, con Del Cid nombrada candidata oficial a la Alcaldía desde marzo y Fernández Montes atrincherado en la sede junto a su círculo de confianza, bloqueara el funcionamiento del partido en los próximos meses, claves para preparar la campaña electoral. El exalcalde ha intentado sin éxito que Del Cid no encabece la lista con que su partido concurrirá a los comicios en 2019. Tenía otra hoja de ruta que pasaba por una supuesta «regeneración» del partido; no se presentaría como candidato tras el batacazo de 2015, cuando perdió siete concejales, pero nombraría a un cabeza de lista de su entorno más cercano. Fracasado este intento, Fernández Montes espera ahora que la gestora convoque el congreso local, algo que no entra en los planes del PP.

«Partido roto»

«El partido está roto. Podríamos estar gobernando y no se fían de nosotros porque estamos peleándonos públicamente», advirtió la secretaria provincial, Patricia Navarro, durante la tensa reunión que el partido mantuvo en Torremolinos hace cinco meses. Durante ese encuentro, Fernández Montes dejó claro que no se siente responsable de su naufragio electoral: «La Alcaldía no se perdió por mi culpa, sino por unos cuantos corruptos de nuestro partido y por una desorbitada campaña mediática».

Los afiliados afines al exalcalde estallaron ayer en redes sociales ante la noticia, adelantada por SUR, de que el PP nombraría una gestora. «No habrá paz para los traidores» y «¿Qué pasaría con el PP de Torremolinos si Fernández Montes montara un nuevo partido? Temblad», fueron algunos de los mensajes difundidos. El hecho de que Gema Pérez sea secretaria de la gestora pone de manifiesto que el PP trata de allanar el camino a Del Cid, en torno a quien los otros nueve concejales del grupo municipal han hecho piña. Durante el comité, miembros del partido como Francisco Delgado Bonilla o Joaquín Villanova expresaron su apoyo a Del Cid, que sale reforzada tras este golpe en la mesa de la dirección provincial, que mantiene la táctica de desgaste con la que pretende que Fernández Montes dé un paso atrás. El exalcalde, de 74 años, no parece dispuesto a ello.