La Junta dice ahora que no sabe si podrá pagar ya a los trabajadores del CIOMijas Empleo pregunta a los trabajadores si el Ayuntamiento piensa recurrir la sentencia, lo que podría retrasar una vez más los cobros IVÁN GELIBTER Miércoles, 26 julio 2017, 00:42

Cuando parecía que los trabajadores del CIOMijas habían llegado al epílogo de su odisea y que iban a poder cobrar las 36 nóminas impagadas que acumulan, un nuevo y sorprendente giro de la Junta de Andalucía puede dejar en suspense esta acción. Hace varias semanas, el director general Formación Profesional para el Empleo, Manuel García, anunció que habían encontrado una percha jurídica para poder pagar los sueldos antes de que concluyera el proceso de liquidación. Ésta consistía en ‘usar’ la sentencia en firme del TSJA sobre una parte de las nóminas de una trabajadora para aplicarla a la totalidad de los atrasos. Para ello era necesario que un juzgado de lo Social ordenara la ejecución de dicha sentencia. Una vez tuvieran dicha ejecución, García aseguró tanto a este periódico como a los trabajadores que los pagos serían «inmediatos».

El jueves pasado el juez emitió la orden de ejecución de sentencia, pero una semana después los trabajadores siguen sin cobrar. Lo llamativo es que el propio director general llamó ayer a los trabajadores para preguntar si el Ayuntamiento –que ya aportó el año pasado una parte de su 20 por ciento que le corresponde– iba a recurrir esta ejecución, porque en caso de que así fuera no estaba seguro si podría la Junta pagar su parte.

Esta cuestión indignó ayer a los trabajadores, no solo porque ahora haya dudas de si puede o no pagar después de haber asegurado que sería inmediato, sino por haber tenido que ejercer las veces de intermediarios entre las dos administraciones, máxime cuando en Mijas hay un cogobierno del que también forma parte el PSOE.

En cuanto al recurso, tanto la teniente de alcalde, Fuensanta Lima, como el propio alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, señalaron ayer que no saben cuál será la recomendación del gabinete jurídico del Consistorio, pero que en todo caso esperan que la situación se resuelva lo antes posible.

«¿Dónde está el delegado?»

En medio de toda esta polémica, los trabajadores se preguntaron ayer «dónde está el delegado de Empleo», Mariano Ruiz, máximo responsable de la delegación en Málaga. «En todo este lío está desaparecido, como si la cosa no fuera con él. Jamás nos coge el teléfono ni nos contesta los mensajes. Qué minimo que dar alguna explicación», sentenciaron.