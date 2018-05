La Junta declara un brote de 18 casos de varicela en un colegio de Benalmádena Imagen del centro afectado por el brote. / A. Gómez El epidemiólogo recomienda que los afectados, niños de entre tres y seis años, no acudan a clase hasta que las erupciones cutáneas terminen en costra ALBERTO GÓMEZ benalmádena Viernes, 4 mayo 2018, 15:52

La delegación provincial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha declarado hoy en la red de alerta un brote de 18 casos de varicela en el colegio El Tomillar, de Benalmádena, en niños de entre 3 y 6 años. Esta mañana un epidemiólogo se ha puesto en contacto con el centro escolar para trasmitirle las recomendaciones necesarias para informar a los padres. Entre estas medidas se explica en qué consiste la enfermedad, se indica que los afectados no deben acudir al centro en un periodo aproximado de cinco o seis días (desde que comienzan a salir las exantemas o erupciones cutáneas y hasta que terminan en costra) y que no es necesario administrar la vacuna (no hay protocolo de vacunación masiva).

Además, la delegación ha pedido al centro una relación de los casos para conocer si algún afectado tiene contacto directo con alguna persona que padezca una enfermedad inmunodeprimida, y en ese caso, tomar las medidas oportunas, como la vacunación. La Jefatura de Estudios del colegio reconoce que el brote comenzó en una clase de Infantil «donde hay bastantes casos» y que la enfermedad se ha propagado a otras clases. Ante los requerimientos de la delegación provincial, la dirección del centro ha entregado hoy toda la documentación necesaria y ha activado el protocolo correspondiente.

En el colegio no descartan que en los próximos días aparezcan nuevos casos entre alumnos de Primaria «porque los niños que ya padecen varicela tienen hermanos pequeños». Varios padres han trasladado a este periódico su malestar por la escasa información que hasta ahora han recibido del centro: «Muchos padres y madres no hemos pasado la enfermedad ni sido vacunados, y otros han llevado a sus hijos al colegio con algunos síntomas porque desconocían que había un brote».