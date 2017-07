Junta y Ayuntamiento prevén concluir la liquidación del CIOMijas la próxima semana Esta vía permitiría abonar las nóminas atrasadas sin necesidad de recurrir a la «percha jurídica» de las sentencias judiciales IVÁN GELIBTER Jueves, 27 julio 2017, 00:46

Tres años después de que comenzara esta odisea tornada casi en epopeya, las partes implicadas en el Consorcio del CIOMijas (80 por ciento Ayuntamiento de Mijas y 20 por ciento Junta de Andalucía) prevén terminar de manera definitiva con la liquidación de éste, lo que a la postre podría significar el fin de un largo y penoso camino para los cinco trabajadores, que acumulan 36 nóminas impagadas.

Fuentes relacionadas con las administraciones señalaron ayer a SUR que, aunque no esté convocado oficialmente, el Consejo Rector de este consorcio se celebrará la próxima semana, probablemente el lunes. El único punto del orden del día será la liquidación definitiva del Consorcio, lo que automáticamente integrará a los cinco trabajadores del CIOMijas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y cobrarán los impagos de estos últimos años.

Esta acción, de momento, paralizaría la vía alternativa puesta en marcha por el director general de Formación Profesional para el Empleo, Manuel García, para abonar las nóminas antes de que se acabara el proceso de liquidación. Ésta consistía, como ya viene contando SUR desde hace casi dos meses, en ‘usar’ la sentencia en firme del TSJA que obliga a la Junta y el Ayuntamiento a hacer frente de manera subsidiaria al pago de una parte de las nóminas atrasadas de una las empleadas. Tomando como base esta sentencia, se podría aplicar al resto de trabajadores, lo que para García significaba la «percha jurídica» de la que se podría asir para ingresar el dinero en sus cuentas bancarias.

Para que esto se pudiera llevar a cabo era necesario que hubiera una ejecución de sentencia favorable, un extremo que se hizo oficial el pasado jueves tras una vista celebrada el 10 de julio. A tenor de los comentarios vertidos por el director general en su momento, esta ejecución permitiría pagar «enseguida». Sin embargo, una semana después, y tal como publicó ayer este periódico, la Junta señalaba que no sabía si finalmente podría seguir adelante, ya que si el Ayuntamiento de Mijas recurría la ejecución de la sentencia ésto les impediría liberar las cantidades de dinero a los empleados.

SUR intentó ayer de forma reiterada conocer si el Ayuntamiento de Mijas iba o no a recurrir esta ejecución de sentencia, pero sin éxito. Aunque fuentes consultadas señalaron que no recurrirían la sentencia (un hecho obvio porque ya no están en plazo), estas mismas fuentes no descartaron la posibilidad de presentar alegaciones a la ejecución, ya que a falta de conocer «en profundidad» el texto y de que lo hayan estudiado los servicios jurídicos municipales, consideran que primero debe ser el Consorcio el que afirme que es insolvente.

Precisamente por eso, si al final esta semana el Consorcio se quedara disuelto de manera definitiva, ya no haría falta poner el foco sobre las sentencias y las ejecuciones, sino que finalmente los trabajadores cobrarían por la vía ‘normal’, y tal como lo han hecho sus compañeros de La Cónsula o La Fonda, entre otros.