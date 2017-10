El juez considera legales las retribuciones de los ediles de la oposición en Mijas Pese a ser legales, tanto el PP como la edil no adscrita han renunciado a la dedicación exclusiva. :: i. g. El juzgado archiva la denuncia presentada por Ángel Nozal en la que consideraba que el sueldo del concejal de CSSP no era ajustado a la ley IVÁN GELIBTER* EN TWITTER: @IVANGELIBTER Lunes, 16 octubre 2017, 01:35

Las retribuciones del Ayuntamiento de Mijas a los concejales de la oposición son legales. Así lo ha considerado el Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola, que ha archivado de forma definitiva la denuncia presentada por Ángel Nozal y el Partido Popular de Mijas contra el edil de Costa del Sol Sí Puede, Francisco Martínez, y el alcalde del municipio, Juan Carlos Maldonado.

Este archivo, producido el pasado 22 de agosto según fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya era conocido durante la sesión plenaria del pasado mes de septiembre, cuando los populares presentaron una moción por urgencia para retirar estas retribuciones. Finalmente, la cuestión ni tan siquiera de debatió, ya que el resto de grupos consideraron que no había motivo alguno para esta urgencia.

Esta denuncia, cuyo contenido exacto no ha podido ser conocido por la negativa del PP a aportarlo, tiene su origen en el llamado 'caso Mijas'. Además del supuesto ofrecimiento de un puesto de trabajo a cambio de firmar una moción de censura, el portavoz de CSSP, Francisco Martínez, señaló entonces que tanto Nozal como el edil dimitido Santiago Martín le prometieron no denunciarle si participaba en el cambio de gobierno. En concreto, en la grabación publicada en exclusiva por SUR, Martín expone: «Yo soy abogado y eso crea jurisprudencia... Al otro lo van a acusar de malversación de fondos públicos, que es lo que quieren buscarle, tú me entiendes, y a a ti te van a pedir que devuelvas el dinero que has cogido, has ganado, honradamente, a ver si me entiendes; tú lo has ganado con tu trabajo, sanseacabó. Y llevan buscando, como dice Ángel, la bala de platino para Maldonado hasta que... y más adelante te contaré quién ha sido el que le ha pasado los datos. (...)».

Un rato más tarde, y ya en la reunión entre los tres (Nozal, Martín y Martínez), el presidente del PP afirma: «Hay un tema que lo tienes muy delicado. Y Maldonado, también. Un tema que está muy delicado (...). A mí, mi corazón me pide el decir, bueno, me estás pidiendo que trabajemos juntos por Mijas y que no hagamos guerra personal, y eso es lo que a mí me gusta. Y yo tengo que ver la manera en que utilizar eso sin tocarte. Pero yo a Maldonado y a los de Ciudadanos que me traicionaron...».

Dos semanas después de que se publicaran las informaciones del 'caso Mijas', Ángel Nozal presentó esta denuncia por malversación en el juzgado, por lo que tanto el portavoz de CSSP como el alcalde, sostuvieron en declaraciones a SUR que el PP «había cumplido su amenaza», lo que según el criterio de ambos era la «confirmación» de que se había «amenazado» a un representante público para que firmara una moción de censura.

«No puedo sino resaltar que una vez más Ángel Nozal se va a un juzgado a poner una denuncia y una vez más fracasa estrepitosamente», aseguró este pasado viernes Francisco Martínez en declaraciones a SUR tras conocerse el archivo de la causa.

«Que la oposición cuente con medios para realizar su trabajo de forma digna no es algo ni nuevo ni novedoso. Ayuntamientos como el de Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola o Marbella tienen a todos sus concejales, los de la oposición, con dedicaciones exclusivas o parciales. ¿Tiene que ser Mijas diferente?» se preguntó el portavoz de CSSP en Mijas. «Al señor Nozal le escuece que la oposición tenga medios porque se le fiscaliza el trabajo realizado, y eso no le gusta, máxime porque en el período en el que fue alcalde estaba acostumbrado a insultar, a vilipendiar y a asustar a toda la oposición; se nota que andan nerviosos con tanta investigación judicial y algo tienen que hacer», sentenció el edil.