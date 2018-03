Javier Ballester: «Hemos visto un aumento de compradores británicos en el último año» Javier Ballester confía en vender 80 viviendas al año. / IG La promotora Taylor Wimpey acaba de reforzar su unión con La Cala Golf, lo que aumentará la inversión urbanística hasta los 166 millones Lunes, 19 marzo 2018, 00:38

Javier Ballester es el máximo responsable de la promotora británica Taylor Wimpey. Después de anunciar hace menos de un año una inversión en La Cala Golf de 125 millones, hace menos de una semana avisaba que esta cantidad será finalmente mayor. Ballester destaca la buena relación con el Ayuntamiento y el potencial crecimiento de la Costa del Sol.

–¿Cómo surge la idea de la unión con La Cala Golf?

–En nuestra estrategia de inversión buscábamos propietarios de suelo que no fueran promotores, que quisieran aportar el suelo para nosotros no tener que desembolsar el coste del mismo. A cambio, el propietario aparte de obtener el valor del suelo se aprovecha de parte del beneficio futuro de la promoción. La Cala Golf no solo nos ofrecía esta posibilidad, sino que además nos garantizaba una continuidad por su banco de suelo. Además, la ubicación, la seriedad del proyecto y la calidad del equipo que encontramos hizo que nos decidiéramos por este proyecto.

–¿Por qué han escogido Mijas para este desarrollo de viviendas?

–La Costa del Sol en general es una zona donde llevamos muchos años trabajando y donde queremos seguir trabajando. La Cala Golf está en Mijas y Mijas está en la Costa del Sol.

–¿Cómo está siendo la relación con la administración local?

–Muy buena. Para los promotores el tiempo es oro y la administración local esta cumpliendo con los plazos razonables esperados.

–¿Por qué han aumentado la inversión inicial de 125 millones a 166?

–Estamos desarrollando ya el cuarto proyecto juntos en La Cala Golf y como hemos visto la buena sintonía entre ambas empresas hemos decidido ampliar la colaboración.

–¿Se prevé que esta cantidad aumente próximamente?

–Bueno, estamos hablando de desarrollar 600 viviendas juntos. Esto significa varios años de trabajo y hemos de digerir lo que tenemos delante, pero es muy posible que sí.

–Esta inversión de una empresa británica se produce tras el ‘Brexit’. ¿No temen a este cambio?

–El mercado británico representa tan solo un 20% de nuestro mercado, pero es que además hemos visto un incremento de compradores de esta nacionalidad en el último año. En cualquier caso, el mercado británico no dejará de comprar por el ‘Brexit’; si lo hiciera sería por un cambio de moneda desfavorable para ellos, y esto será circunstancial.

–¿Qué tienen las viviendas que ofertan de diferente en relación a otras promociones?

–Son viviendas con un diseño y especificaciones modernas. Además, en el entorno en que están construidas cuidamos mucho de que todas tengan vistas a este maravilloso entorno. Por si esto fuera poco, las viviendas que vendemos en esta unión con La Cala cuentan con una tarjeta exclusiva para nuestras promociones que reportan unas ventajas económicas en los campos de golf de La Cala, el hotel de La Cala, servicios en el Spa, restauración...

–¿No temen que estalle una nueva burbuja inmobiliaria? ¿Se trata de una inversión sostenible?

–Estamos aún muy lejos de los volúmenes de producción y de los precios de venta de viviendas precrisis. Además la financiación para los compradores es más exigente a la hora de cualificar a los compradores. No, por ahora no vemos burbuja. A si se trata de una inversión sostenible, la nuestra estamos convencidos que lo es. La Cala Golf es posiblemente el resort de golf mas grande de España y cuenta con un merecido prestigio. Levantar un resort así lleva muchos años.

–¿Qué tipo de salida están teniendo las viviendas? ¿Hay mucho interés en ellas?

–Estamos muy contentos con las ventas. Los compradores son principalmente norteeuropeos: ingleses, irlandeses, escandinavos, belgas, holandeses... Como he comentado, estamos empezando nuestra cuarta promoción en La Cala desde que hace cuatro años firmamos la primera colaboración. La primera promoción la terminamos de entregar el año pasado; la segunda está completamente vendida y hemos empezado a entregarla este año; la tercera esta en un 75% vendida y parcialmente entregada. Hemos vendido a un ritmo de unas 80 viviendas al año y esperamos que este ritmo como poco se mantenga en los próximos años.