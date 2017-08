El incendio en la cocina de un restaurante obliga a desalojar un edificio de Puerto Marina El fuego ha comenzado en torno a las 13.45 horas / JONATHAN MUÑOZ El fuego ha causado daños considerables a un complejo con numerosos establecimientos comerciales y hosteleros ALBERTO GÓMEZ Martes, 8 agosto 2017, 14:39

Un incendio ha obligado este martes por la mañana a desalojar uno de los edificios de Puerto Marina. El origen del fuego, controlado pero no extinguido a esta hora, ha tenido lugar en la cocina del restaurante asiático Sakura por razones que aún se desconocen. El local está situado junto al centro comercial del recinto portuario de Benalmádena. Hasta allí se han desplazado varias unidades de la Policía y de los Bomberos, que han sellado con espuma los respiraderos del edificio para tratar de atajar las llamas. Fuentes municipales aseguran que «de momento» no hay constancia de que haya heridos ni daños personales, aunque no se descarta alguna intoxicación por humo debido a la virulencia del fuego.

Las llamas han causado daños considerables en el edificio, compuesto por establecimientos comerciales y restaurantes. El fuego ha comenzado en torno a las 13.45 horas en el interior de este establecimiento especializado en comida japonesa, china y tailandesa y el desalojo se ha producido enseguida. La Policía Local ha acordonado la zona, donde se encontraban cientos de personas.