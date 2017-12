La iluminación navideña de Fuengirola se adjudicó tres días después de iniciar el montaje Mula publicó esta foto del montaje sin que aún se hubiera adjudicado. / Facebook La alcaldesa, Ana Mula, compartió una foto el 21 de noviembre, mientras que los documentos oficiales sitúan la firma del contrato el 24 IVÁN GELIBTER Domingo, 24 diciembre 2017, 00:16

Fuengirola luce en estas fechas una de las iluminaciones más espectaculares de la provincia. Una enorme bola de Navidad es la gran protagonista del montaje en la plaza España de la localidad; una instalación similar a la otros municipios españoles y cuyos protagonistas son los mismos que en Málaga capital: Ximénez S. A.

Aunque nadie discute todo lo anterior, lo que sí resulta sorprendente es que el montaje de esta bola se haya producido unos días antes de que formalizara el contrato. Según la documentación oficial que obra en este periódico, la cronología se produjo de esta manera. El pasado 2 de noviembre el Ayuntamiento de Fuengirola publicó la oferta en el perfil del contratante. Dicha oferta estaba abierta hasta el 17 de ese mismo mes, mientras que la apertura de los sobres se realizaría el día 20 a las 13.30 horas.

Tres días más tarde, el 23 de noviembre, la Alcaldía mediante decreto 10807/2017 adjudica el contrato a iluminaciones Ximénez S.A; contrato que queda formalizado ante el secretario 24 horas más tarde, el 24 de noviembre. «Visto que con fecha 20 de noviembre de 2017 la Mesa de Contratación, una vez valorada la oferta presentada, propuso la adjudicación del referido contrato a la entidad», reza el decreto de Alcaldía al que SUR ha tenido acceso.

El documento más llamativo de todos es precisamente el del día 24 de noviembre. «La entidad Iluminaciones Ximénez S. A. se compromete a realizar la instalación (montaje, iluminación, musicalidad y desmontaje ) de una bola luminosa en la plaza España durante las Navidades, según las características y condiciones establecidas en el pliego», señala el contrato. La formalización y firma del mismo se produce entre la Secretaría General y el apoderado de la empresa contratista este día 24.

Pese a ello, la iluminación navideña ya estaba montada o en vías de instalación al menos desde el día 21 de noviembre por la mañana; o lo que es lo mismo, justo al día siguiente de que se abrieran los sobres, y varios días antes de que se notificara al adjudicatario y de que se firmara el contrato entre el Consistorio y la empresa. La prueba de ello es que la alcaldesa, Ana Mula, compartió en redes sociales una foto el mismo 21 anunciando este montaje y adjuntando además una foto. «Y poco a poco va tomando forma el elemento sorpresa de la plaza de España. Este viernes a las 19.00 horas podréis disfrutar del alumbrado especial de #FuengirolaenNavidad», señalaba entonces Mula en su perfil de Facebook, donde se ve que el montaje de la bola estaba bastante avanzado.

La Ley de Contratos en el Sector Público, en su última modificación, añade tres salvedades en las que una empresa puede prestar el servicio antes de formalizar el contrato: En los contratos menores; en los contratos basados en un acuerdo marco; y en los contratos específicos dentro de un sistema dinámico de adquisición. El contrato de la bola no se ajusta, según fuentes legales consultadas, a ninguno de estos tres supuestos.

El pliego

Además del asunto de las fechas, el pliego de condiciones también parece ser objeto de polémica. El portavoz de Ciudadanos, Javier Toro, considera «extraño» que el Ayuntamiento emita una oferta en la que, entre otros apartados, señala: «Sobre el emplazamiento se situará la grúa de nuestro camión trailer por las vías de acceso (página 6 del pliego)». «El Ayuntamiento de Fuengirola, según mis conocimientos, no dispone de camión tráiler con grúa, ya que es poco habitual tener un camión de este tipo del que si tiene varios Iluminaciones Ximénez S.A. El coste de este tipo de camión pueden ser mas de 300.000 euros», apunta. Toro se preguntó que cómo era posible que el Ayuntamiento hable en primera persona de un camión que no tiene. «El equipo de gobierno tiene mucho que aclarar al respecto del contrato de la bola. Fuengirola está espectacular estas Navidades, pero que a todos nos guste la iluminación no es motivo para que nos parezca bien que se inicie un montaje sin formalizar el contrato, o que el pliego parezca elaborado por la empresa adjudicataria», sostuvo. «En estas semanas hemos visto algunas cuestiones extrañas; alguien tiene que dar explicaciones», sentenció. Este periódico intentó recabar la versión del Ayuntamiento, pero de momento, sin éxito.