La gestión del deporte vuelve a protagonizar el pleno de Mijas La oposición aprueba una moción para instar al equipo de gobierno a paralizar el proceso de licitación, aunque no lo harán IVÁN GELIBTER Miércoles, 28 febrero 2018, 00:52

El futuro de la gestión del deporte en Mijas ha vuelto a protagonizar la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de febrero, y ya van tres seguidos, incluido el pleno extraordinario. La oposición sacó adelante una moción presentada por el Partido Popular en la que se insta al equipo de gobierno a paralizar el proceso de licitación del servicio de deportes.

Hace una semana, una sesión extraordinaria trató esta misma cuestión. Pese a que el alcalde, Juan Carlos Maldonado, permitió que hubiera debate (que se extendió más de tres horas), el secretario municipal insistió en que dicha cuestión no se podía votar porque el pleno no tenía la competencia sobre esta cuestión, sino que era el órgano de contratación el único competente para paralizar el citado proceso.

En esta ocasión, el PP presentó una nueva fórmula, que no exigía la paralización, sino que instaba al equipo de gobierno a que así lo hiciera. Pese a que la propuesta salió adelante con los votos de la oposición, desde el equipo de gobierno insistieron una vez más en que no van a paralizarlo. El asunto del deporte lleva varias semanas de actualidad en el municipio. No en vano, los trabajadores del servicio han convocado desde entonces hasta tres huelgas en las que solicitan dos cuestiones contradictorias: Por un lado exigen la municipalización de la gestión y por otra parte que ésta no se privatice.

Sin embargo, y a tenor de los informes de los diversos habilitados nacionales a los que este periódico ha tenido acceso estas últimas semanas, la gestión del deporte dejó de ser municipal hace varios años. De esta manera, la propuesta que planteó el equipo de gobierno tras rescatar la subvención al Club Polideportivo Mijas mantiene en esencia el modelo de gestión directa. Así, el Consistorio establece los precios tras la concesión a una empresa privada.

Precisamente, y tras el pleno extraordinario, el Ayuntamiento anunció que los cerca de 6.000 empadronados en Mijas que son usuarios del deporte en la localidad verán bajar un 50 por ciento el precio de sus recibos de las actividades que realizan en los distintos centros deportivos del municipio.

Coincidiendo con esto, El PSOE consiguió ayer la aprobación de la moción para instar al gobierno central del PP a que derogue la Ley de la Reforma de la Administración Local que limita la autonomía de los ayuntamientos. La propuesta era una manera de evidenciar que mientras esto no ocurra el Consistorio no puede contratar más personal, lo que incluye a los propios trabajadores del deporte.