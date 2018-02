Fuengirola reformará Mercacentro si los comerciantes aceptan cambiar sus condiciones El edificio de Mercacentro necesita ser reformado en los próximos años. :: i. gelibter Ana Mula sostiene que la única manera de que los puestos se coloquen en la planta baja es que pierdan metros para dar cabida a todos IVÁN GELIBTER EN TWITTER: @IVANGELIBTER Viernes, 16 febrero 2018, 01:00

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, se comprometió ayer a que el Ayuntamiento asuma las reformas profundas en Mercacentro siempre y cuando los comerciantes acepten modificar sus condiciones, ya que según argumenta la regidora, es la «única manera» de que se puedan realizar las modificaciones que éstos solicitan. En declaraciones a SUR, Mula explicó que las concesiones -que tienen ya 32 años- dejan establecido el local y el número de metros de los que cada uno de ellos dispone dentro del mercado. Si finalmente se acometiera una reforma profunda (que todas las fuentes cifran en unos 9 o 10 millones de euros), el objetivo -y lo que piden los comerciantes- es que todos estén en la planta baja con acceso a la calle. Sin embargo, para que esta modificación se pueda realizar las concesionarias deberían adaptarse al proyecto resultante y 'apretarse' en una misma planta.

A partir de ahí, serán ellos mismos los que tengan que aceptar que sus puestos o locales queden más pequeños. Además, los que ya estén en esta planta podrían cambiar de sitio, lo que no podría ser del agrado de todos ellos. Por este motivo, desde el Ayuntamiento sostienen que por mucho interés que tengan en financiar estas obras, si los comerciantes no se adaptan a la nueva realidad, no se podría ejecutar la reforma.

Mula señaló, además, que en el caso de que la mayoría aceptara este cambio pero otras concesionarias no, el Consistorio se podría plantear el proceso de expropiación bajo la justificación del «interés general». Sin embargo, la propia Mula insiste en que en ese caso ya no dependerá de la voluntad del equipo de gobierno o de la oposición, sino de la decisión que un juez tome al respecto.

El otro punto complejo de esta operación radica en los plazos contemplados para hacer esta reforma. Actualmente, a los comerciantes les restan algo menos de 8 años de los 40 originales. Si se pone en marcha esta operación, los trámites administrativos sumados a la obra en sí podría significar como mínimo cuatro años, por lo que a las concesionarias solo les quedarían otros cuatro para poder 'disfrutarlo'. Aunque Mula reconoce que durante la reforma se podría suspender el tiempo de la concesión, a priori el secretario municipal «rechaza que legalmente se pueda prorrogar esta concesión», pero se comprometió a estudiar todas las opciones posibles.

Posibilidades jurídicas

Estas declaraciones se producen después de que Ana Mula, acompañada del arquitecto municipal y de otros responsables técnicos del Consistorio, mantuvieran este pasado miércoles una reunión con los portavoces de la oposición para tratar este asunto. Según afirmaron fuentes del equipo de gobierno, la convocatoria se produjo por entender la alcaldesa que los grupos municipales «debían conocer detalladamente todos los pasos dados hasta ahora por el gobierno municipal» desde 2014 en relación al futuro de Mercacentro.

De esta forma, aseguran que se les explicaron los trámites llevados a cabo y, asimismo, al estar presentes el vicesecretario y el arquitecto municipal, se pudieron tratar «las posibilidades jurídicas y urbanísticas de las medidas que pudieran adoptarse». Tras la reunión, la regidora envió un correo electrónico a los portavoces en el que les emplazaba a que remitan sus propuestas para ser analizadas. Estas propuestas, previsiblemente, comenzarán a llegar en el día de hoy, aunque según ha podido saber SUR, la mayoría apostará por que sea el propio Ayuntamiento quien financie las obras, tal como se compromete Mula si hay acuerdo entre los comerciantes, con los que la alcaldesa se reunirá este próximo lunes. Si hay acuerdo entre el equipo de gobierno y la oposición, la pelota se quedará en el tejado de las concesionarias.