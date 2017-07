Fuengirola paralizará el cobro de las plusvalías si no hay beneficio económico La medida, calificada como «transitoria» hasta que el Ejecutivo central cambie la ley, se aprobó por unanimidad en el pleno de ayer I Jueves, 27 julio 2017, 00:05

El pleno ordinario de julio del Ayuntamiento de Fuengirola aprobó ayer por unanimidad «paralizar» el cobro del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocida como plusvalía) siempre que se acredite debidamente que no ha habido un aumento del valor, es decir, una ganancia patrimonial. El Consistorio toma así estas medidas calificadas como «transitorias» mientras el Gobierno central realiza las reformas legislativas que sean necesarias para los casos de personas que en vez de incrementar su patrimonio por una transmisión han visto como en realidad éste ha disminuido, por lo que no deberían abonar las plusvalías.

La edil de Hacienda, María Hernández, sostuvo en su intervención que tras los distintos pronunciamientos judiciales, el Ayuntamiento ha decidido atender la «inquietud ciudadana», todo mientras el Gobierno central «puede tramitar la legislación correspondiente».

«Los ayuntamientos no tenemos competencia para legislar. Por tanto, hasta que no se produzcan las modificaciones o adaptaciones correspondientes no se podrá someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento del valor», señaló la edil.

Pese a aprobarse por unanimidad, desde el PSOE señalaron que el PP de Fuengirola «vuelve a asimilar una propuesta socialista como propia», y que en esta ocasión se trata de sumarse a la iniciativa presentada por los socialistas en febrero, en la que se solicitaba instar a esta misma cuestión. «No podemos más que congratularnos ante esta decisión del equipo de gobierno. Si bien es cierto que ya nuestra moción fue aprobada por unanimidad, el hecho de que sea traída de nuevo no hace sino reafirmar la buena decisión tomada», señalaron en un comunicado.